Subaru тестує незвичний прототип Levorg без повітрозабірника на капоті: що це може означати?

Фотографію автомобіля опублікував користувач @HEV_Sanpuri у соцмережі X, зазначає Carscoops. Машину зафіксували в префектурі Гумма — регіоні, де розташовані виробничі та інженерні центри Subaru.

Читайте також: Subaru не відмовляється від ідеї компактного пікапа

Моделі Subaru WRX, Subaru Levorg та Subaru Levorg Layback традиційно мають функціональний повітрозабірник на капоті. Він подає холодне повітря до інтеркулера турбодвигуна і є характерною рисою спортивних Subaru.

Однак у прототипа капот повністю гладкий, без будь-яких виступів чи вентиляційних отворів. Це може означати, що автомобіль отримав іншу конфігурацію силової установки, яка не потребує такого охолодження.

Subaru Levorg STI Sport

Ймовірний гібрид

За попередніми даними, наступне покоління Levorg може отримати гібридну силову установку. Подібні системи вже використовуються у моделях Subaru Crosstrek та Subaru Forester. Японські джерела припускають, що базовий бензиновий двигун можуть замінити новим гібридним агрегатом. Водночас 2,4-літровий турбодвигун може залишитися у більш потужних версіях універсала. Якщо це станеться, класичний повітрозабірник на капоті, ймовірно, збережеться саме для таких бензинових модифікацій.

Також цікаво: Subaru відкликає майже 70 000 авто у США: власникам радять паркуватися лише надворі

Можливий дебют у 2026 році

Інсайдери очікують, що оновлений Subaru Levorg можуть представити восени 2026 року. Ймовірно, модель стане новим поколінням популярного універсала. Наразі Levorg пропонується з двома турбодвигунами:

1,8 л турбо потужністю приблизно 174 к.с. (130 кВт);

2,4 л турбо потужністю близько 271 к.с. (202 кВт).

В обох випадках використовується варіатор і фірмова система повного приводу Symmetrical AWD.

Subaru Levorg Layback

Чому поруч був Toyota Crown?

На опублікованому фото прототип Subaru припаркований поруч із Toyota Crown. Це може бути не випадковістю, адже Crown має потужну гібридну систему. Найпотужніша версія Crown оснащена 2,4-літровим турбодвигуном і двома електромоторами, які разом розвивають приблизно 344 к.с. (257 кВт). Саме подібну архітектуру Subaru могла використовувати як орієнтир.

Чи може гібрид з’явитися у WRX?

Універсали Levorg і Layback тісно пов’язані з седаном Subaru WRX. Наприклад, в Австралії Levorg навіть продається під назвою WRX Sportswagon. Тому поява гібридної технології в Levorg може означати, що в майбутньому електрифікація торкнеться і WRX.

Читайте також: Subaru знижує ціни на Forester в США: економія у 1,3-2 тисячі доларів

Поки що гібридні системи Subaru орієнтовані насамперед на економічність, але бренд уже експериментує зі спортивними електрифікованими концептами. Кілька місяців тому компанія показала два прототипи STI — один повністю електричний, а інший із традиційним опозитним двигуном.