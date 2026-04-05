Toyota Camry стрімко дешевшає: ціни на популярний седан впали до мінімуму

Ціни на популярний бізнес-седан Toyota Camry 2017–2019 років на вторинному ринку демонструють стійкий спад. Як видно з аналітики цін страхових аукціонів США Autoastat, середня вартість таких авто опустилась до приблизно 4680 доларів, що є одним із найнижчих рівнів за останні роки.

Як змінювались ціни



Ще на початку 2024 року середня ціна трималась на рівні близько 6000–6100 доларів. Ринок був відносно стабільним, із незначними коливаннями.

Однак уже восени почалося різке падіння. До кінця 2024 року ціни опустилися приблизно до 5500 доларів, а на початку 2025 року просіли ще глибше — до менш ніж 5000 доларів.

Упродовж 2025 року ринок намагався стабілізуватися. Було навіть коротке зростання до рівня 5200–5300 доларів, але вже наприкінці року тенденція знову стала негативною.

Станом на початок 2026 року середня ціна опустилась до 4680 доларів.

Чому Camry дешевшає

Причин одразу кілька.

По-перше, це класичне старіння моделі. Автомобілям уже 6–8 років, і вони поступово переходять у нижчий ціновий сегмент.

По-друге, на ринку з’являється все більше альтернатив — як новіші покоління Camry, так і конкуренти з Європи та Китаю.

По-третє, значну роль відіграє імпорт із США. Велика кількість автомобілів після страхових аукціонів створює додатковий тиск на ціни.

Що це за автомобіль

Toyota Camry покоління XV70 — це типовий представник бізнес-класу, який зробив ставку на комфорт і надійність, повідомляють в Autoevolution.

Модель отримала сучасний дизайн, кращу керованість і широку лінійку двигунів. Базові версії оснащувалися 2,0-літровим бензиновим мотором потужністю близько 150 к.с., а також були доступні більш потужні агрегати та гібридні версії.

Camry традиційно цінують за простоту конструкції, ресурс двигунів і невисоку вартість обслуговування — саме це робить її популярною на вторинному ринку.

Чи варто купувати зараз

Зниження цін робить Camry 2017–2019 років дуже привабливою пропозицією.

За ці гроші покупець отримує великий, комфортний седан із прогнозованою надійністю. Водночас варто уважно перевіряти історію авто — значна частина машин імпортована після ДТП.

Фактично ринок зараз знаходиться у фазі “покупця”: вибір великий, а ціни — одні з найнижчих за останні роки.

Висновок

Toyota Camry залишається одним із найбільш ліквідних седанів на вторинному ринку. Але навіть така модель не уникла загального тренду на здешевлення.

Якщо динаміка збережеться, у 2026 році ціни можуть опуститися ще нижче. Для покупців це означає гарний момент для входу на ринок.