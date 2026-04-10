Популярный в Украине Volkswagen ID4 сняли с производства: в чем причина

Как пишет Carscoops, это решение ознаменовывает переход бренда к более прагматичному подходу на фоне нестабильного спроса на электромобили, смещая фокус на проверенные временем модели с двигателями внутреннего сгорания.

Приоритет на бензиновые кроссоверы и новый Atlas

Место электрического ID.4 на конвейере в Теннесси займет совершенно новое, второе поколение Volkswagen Atlas. Оригинальный Atlas производится на этом заводе с 2017 года и остается одним из важнейших продуктов бренда для американского рынка.

Как отметил президент и генеральный директор Volkswagen Group of America Кьелл Грюнер, такое смещение является необходимым шагом для обеспечения долгосрочного успеха завода. В условиях рыночной непредсказуемости компания выбирает путь выпуска моделей с высоким объемом продаж, что позволит сохранить рабочие места и стабильность предприятия.

Исчезнет ли Volkswagen ID.4 с рынка?

Несмотря на остановку конвейера, ID.4 будет оставаться в продаже еще длительное время. Volkswagen уверяет, что сформированных запасов автомобилей 2026 модельного года вполне хватит, чтобы обеспечить наличие кроссовера в дилерских центрах до 2027 года. Более того, в Volkswagen подчеркивают, что это не конец истории модели в Северной Америке.

В планах компании есть разработка будущей версии ID.4, адаптированной к новым реалиям рынка, хотя конкретные сроки ее появления пока держатся в секрете. Также компания намекает на возможность запуска в Чаттануге еще одной массовой модели, разработанной специально для нужд американских потребителей.

Причины рыночных изменений и судьба персонала

ID.4 создавался как прямой конкурент Tesla Model Y, однако путь модели в США оказался сложным. Снижение спроса, рост расходов и завершение срока действия федеральных налоговых льгот заставили руководство пересмотреть объемы производства. Хотя продажи в 2025 году продемонстрировали определенный рост, оно не оказалось достаточно стабильным для поддержания прежних темпов сборки.