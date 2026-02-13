Volkswagen готовит новый Atlas: премьера уже в апреле

Atlas остается вторым самым продаваемым автомобилем Volkswagen в США, поэтому обновление для бренда стратегически важно. Из тизера становится очевидно, что новый Atlas во многом перекликается с китайским Teramont Pro, который показали ранее, отмечает Auto24.

Несмотря на новый кузовной металл, модель сохраняет ту же колесную базу - 2 980 мм, как и предшественник. Спереди появилась массивная разделенная решетка радиатора, которую обрамляют светодиодные фары с С-образными световыми акцентами. Ниже расположены вертикальные воздушные завесы и широкий воздухозаборник с ромбовидным узором.

В профиль Atlas получил выразительную плечевую линию, массивные колесные арки и пластиковую защиту по периметру кузова. Линия бокового стекла поднимается вверх, добавляя динамики силуэту. Задняя часть пока что скрыта камуфляжем, однако заметны спойлер и световая панель во всю ширину. Бампер имеет изогнутую форму с декоративными элементами по обе стороны от зоны крепления фаркопа.

Салон: ставка на технологии

Интерьер официально еще не раскрыт, но если ориентироваться на китайскую версию, Atlas получит полностью цифровую кабину. Ожидается цифровая панель приборов, большой “плавающий” дисплей мультимедийной системы и отдельный экран для переднего пассажира. Модель построена на платформе MQB Evo - модернизированной архитектуре, которую используют и в других новинках бренда.

Новый турбомотор EA888 evo5

Под капотом ожидается новое поколение хорошо известного 2,0-литрового турбированного бензинового двигателя EA888 evo5. В более мощной конфигурации этот агрегат развивает 268 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Для сравнения, нынешний Atlas оснащается мотором EA888 evo4 с отдачей 269 л.с. и 370 Нм.

Существует вероятность, что для американского рынка крутящий момент могут поднять примерно до 400 Нм, как у китайского Teramont Pro. Обновленный Atlas не обещает революции, но получает свежий дизайн, модернизированную техническую базу и, вероятно, более технологичный салон. Полноценная премьера в Нью-Йорке должна раскрыть ответы на все существующие вопросы.