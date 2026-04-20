Китайці запатентували туалет в салоні автомобіля: де і як він працюватиме

Як пише CarNewsChina, згідно з патентною документацією, мобільна вбиральня працює на спеціальному рейковому механізмі. Щоб усунути проблему гігієни та неприємних ароматів, інженери Seres інтегрували у пристрій автономну витяжну систему з потужним вентилятором, який виводить повітря назовні автомобіля.

Особливістю китайської розробки є наявність нагрівального елемента в резервуарі для відходів. Це дозволяє висушувати тверді фракції та випаровувати рідину, спрощуючи подальшу очистку знімного контейнера.

Призначення та ринкові перспективи

Розробники наголошують, що технологія не призначена для використання під час руху на високих швидкостях. Основними сценаріями експлуатації називають тривалі затори, багатоденні кемпінги або довгі черги на пунктах пропуску та заправних станціях.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку Китаю, де виробники вже пропонують вбудовані холодильники, системи караоке та крісла-ліжка, санітарні зручності можуть стати новим інструментом боротьби за покупця.

Попри реєстрацію патенту, серійне виробництво таких систем у моделях залишається під питанням. Основні перешкоди полягають у складності герметизації салону, довговічності механізмів та етичних нюансах використання туалету в обмеженому просторі поруч з іншими пасажирами.

Історичний контекст

Хоча ідея виглядає футуристичною, вона має прецеденти в історії преміальних брендів. Ще у 1954 році компанія Rolls-Royce представила модель із кузовом від ательє Vignale, де під заднім сидінням був встановлений позолочений туалет, замаскований під охолоджувач для шампанського.

Цей автомобіль кілька років тому продали на аукціоні RM Sotheby’s. Сучасна розробка Seres фактично адаптує концепцію розкоші минулого століття до потреб масового ринку електромобілів майбутнього. Однак, доцільність такого рішення в автомобілях залишається сумнівною.