Новий седан Toyota спричинив фурор у Китаї: чим він привабив покупців

Toyota bZ7 має довжину 5130 мм при колісній базі 3020 мм, що забезпечує надзвичайний простір для пасажирів заднього ряду, зазначає Auto24.

Дизайн інтер’єру зосереджений навколо плаваючого 15,6-дюймового центрального дисплея, який працює під управлінням операційної системи HarmonyOS від Huawei. Крім того, автомобіль інтегрований в екосистему розумного дому Xiaomi, що дозволяє водієві керувати побутовою технікою безпосередньо з салону, пише Carscoops.

Особливу увагу приділили комфорту: передні крісла мають ефект “невагомості” та оснащені функціями підігріву, вентиляції та багатозонного масажу. Безпеку руху забезпечує комплекс із 27 датчиків, серед яких LiDAR на даху, 11 камер високої чіткості та мережа радарів, що створюють повну картину навколо авто.

Запас ходу та швидкість зарядки

Технічна частина bZ7 орієнтована на ефективність та комфортні подорожі, а не на рекорди. Електромобіль пропонується з літій-залізо-фосфатними (LFP) акумуляторами ємністю 71 кВт-год або 88 кВт-год. Максимальний запас ходу за китайським циклом CLTC становить 710 кілометрів.

Силова установка видає 278 кінських сил, а система швидкої зарядки дозволяє поповнити енергію для пробігу у 300 кілометрів всього за 10 хвилин. Попри високу конкуренцію на внутрішньому ринку Китаю, bZ7 є однією із найвигідніших пропозицій у сегменті повнорозмірних електричних седанів, оскільки вартість моделі починається від 147 800 юанів, тобто від 21 500 доларів за поточним курсом обміну.

Успіх Toyota bZ7 демонструє зміну стратегії бренду на ринку Піднебесної. Пропонуючи автомобіль бізнес-класу за ціною компактного седана, компанія вступає в пряму цінову війну з місцевими брендами та Tesla. Поки модель залишається ексклюзивом для китайського ринку, проте такий рівень зацікавленості може змусити керівництво переглянути географію продажів флагмана в майбутньому.