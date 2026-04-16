Toyota Yaris Cross оновився: новий дизайн та салон із корка

Головною візуальною зміною стала абсолютно нова передня решітка. Вона отримала сміливий візерунок у формі стільників, який тепер фарбується в колір кузова, створюючи цілісний та сучасний образ. Дизайнери Toyota також оновили світлодіодну оптику, інтегрувавши денні ходові вогні безпосередньо в блоки фар. Палітру кольорів поповнили насичений бронзовий Precious Bronze та елегантний сірий Celestite Grey.

Читайте також: Коли в Україні зʼявиться нова Toyota RAV4: відома дата і ціна

Всередині інженери зосередилися на тактильних відчуттях. У топових комплектаціях дебютував унікальний матеріал під назвою SakuraTouch. Це екологічна альтернатива шкірі, створена з рослинної сировини, переробленого пластику та натурального корка. Використання такого складу дозволило знизити викиди вуглекислого газу при виробництві оббивки на 95%. Елегантність інтер’єру підкреслюють платинові вставки на дверях та приладовій панелі.

Спортивний характер від GR SPORT

Для тих, хто цінує драйв, у лінійці залишається версія GR SPORT, натхненна успіхами команди TOYOTA GAZOO Racing. Вона вирізняється агресивнішим переднім бампером, ексклюзивними 18-дюймовими дисками та переналаштованою підвіскою для ліпшої керованості. Салон цієї версії оздоблений замшею з фірмовою червоною строчкою, а логотипи GR прикрашають кермо та підголівники.

Гібридна потужність та інтелектуальний повний привід

Основою моторної гами став силовий агрегат Hybrid 130. Система видає 130 кінських сил та 185 Нм крутного моменту, що дозволяє кросоверу розганятися до першої сотні за 10,7 секунди. При цьому автомобіль залишається надзвичайно економічним: середня витрата палива становить лише від 4,4 до 5,1 літра на 100 кілометрів.

Також цікаво: "Електромобіль з бензобаком": новий Nissan Rogue став економним, як Toyota RAV4

Клієнти можуть обирати між класичним переднім приводом та інтелектуальною системою AWD-i. Остання автоматично підключає задню вісь за потреби, забезпечуючи стабільність на слизькій дорозі або під час старту вгору. Безпеку поїздки гарантує комплекс Toyota T-Mate, який тепер включає вдосконалену систему моніторингу сліпих зон та хмарну навігацію в реальному часі.