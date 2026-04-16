Toyota Yaris Cross обновился: новый дизайн и салон из пробки

Главным визуальным изменением стала совершенно новая передняя решетка. Она получила смелый узор в форме сот, который теперь окрашивается в цвет кузова, создавая целостный и современный образ. Дизайнеры Toyota также обновили светодиодную оптику, интегрировав дневные ходовые огни непосредственно в блоки фар. Палитру цветов пополнили насыщенный бронзовый Precious Bronze и элегантный серый Celestite Grey.

Внутри инженеры сосредоточились на тактильных ощущениях. В топовых комплектациях дебютировал уникальный материал под названием SakuraTouch. Это экологичная альтернатива коже, создана из растительного сырья, переработанного пластика и натуральной пробки. Использование такого состава позволило снизить выбросы углекислого газа при производстве обивки на 95%. Элегантность интерьера подчеркивают платиновые вставки на дверях и приборной панели.

Спортивный характер от GR SPORT

Для тех, кто ценит драйв, в линейке остается версия GR SPORT, вдохновленная успехами команды TOYOTA GAZOO Racing. Она отличается агрессивным передним бампером, эксклюзивными 18-дюймовыми дисками и перенастроенной подвеской для лучшей управляемости. Салон этой версии украшен замшей с фирменной красной строчкой, а логотипы GR украшают руль и подголовники.

Гибридная мощность и интеллектуальный полный привод

Основой моторной гаммы стал силовой агрегат Hybrid 130. Система выдает 130 лошадиных сил и 185 Нм крутящего момента, что позволяет кроссоверу разгоняться до первой сотни за 10,7 секунды. При этом автомобиль остается чрезвычайно экономичным: средний расход топлива составляет лишь от 4,4 до 5,1 литра на 100 километров.

Клиенты могут выбирать между классическим передним приводом и интеллектуальной системой AWD-i. Последняя автоматически подключает заднюю ось при необходимости, обеспечивая стабильность на скользкой дороге или при старте вверх. Безопасность поездки гарантирует комплекс Toyota T-Mate, который теперь включает усовершенствованную систему мониторинга слепых зон и облачную навигацию в реальном времени.