Коли в Україні зʼявиться нова Toyota RAV4: відома дата і ціна

За даними представництва Toyota Україна у коментарі для Auto24, офіційний дебют нового RAV4 в нашій країні відбудеться вже на початку липня 2026 року. Попередній ціновий діапазон складе від 42 000 до 54 000 доларів США, залежно від комплектації та типу силової установки.

Дизайн у стилі “молота” та нова естетика

Зовнішність шостого покоління RAV4 стала більш атлетичною та сучасною. Передня частина отримала тривимірну структуру у фірмовій стилістиці Toyota, що підкреслюється контурним капотом та новими тонкими світлодіодними фарами у стилі “молота”. Кремезність автомобіля доповнюють скульптурні колісні арки та диски розміром від 18 до 20 дюймів.

Попри оновлений вигляд, кросовер зберіг габарити попередника, що робить його зручним для міського маневрування. Палітра кольорів поповнилася природними відтінками, а для прихильників преміального стилю доступне двоколірне забарвлення з чорним дахом.

Цифрова революція в інтер'єрі

Головною інновацією всередині стала платформа Arene – нове програмне середовище від Toyota. Вона забезпечує роботу мультимедійної системи ToyotaConnect з процесором, що вчетверо швидший за попередній. Центральне місце в салоні займає 12,9-дюймовий сенсорний дисплей та цифрова панель приладів на 12,3 дюйма.

Система інтегрована з сервісами Google та навігацією TomTom у реальному часі. Окрім цього, RAV4 отримав такі функції, як:

Smart Digital Key+: можливість використовувати смартфон або смарт-годинник як ключ, навіть якщо вони розряджені.

Проєкційний дисплей (HUD): площа проекції збільшилася вдвічі, створюючи ефект глибини на відстані 4-6 метрів перед водієм.

Потужна зарядка: USB-порти формату 45 Вт дозволяють заряджати ноутбуки прямо в дорозі.

Привабливий PHEV: 137 км на електротязі

Новий плагін-гібридний Toyota RAV4 PHEV встановлює рівень автономності для плагін-гібридів. Завдяки новій літій-іонній батареї ємністю 22,68 кВт-год запас ходу виключно на електриці досягає 137 км за циклом WLTP. Це дозволяє використовувати автомобіль як повноцінний електромобіль для щоденних міських поїздок.

Система швидкої зарядки постійним струмом потужністю 50 кВт дозволяє поповнити заряд з 10% до 80% всього за 30 хвилин. Сумарна потужність повнопривідної версії PHEV становить вражаючі 309 к.с., що забезпечує розгін до “сотні” за 5,8 секунди.

Динаміка та безпека Toyota T-Mate

Завдяки вдосконаленій платформі TNGA-K жорсткість кузова зросла на 9,7%, що покращило стабільність у поворотах. Нова електронно керована гальмівна система забезпечує точнішу реакцію, а покращена шумоізоляція робить поїздки значно тихішими.

Система безпеки Toyota Safety Sense нового покоління тепер розпізнає не лише автомобілі та пішоходів, а й мотоциклістів. Додано функцію автоматичного гальмування після зіткнення та систему дистанційного паркування Advanced Park, яка дозволяє керувати авто зі смартфона, знаходячись зовні.

Ексклюзивна версія GR SPORT

Для тих, хто цінує спортивний характер, Toyota підготувала комплектацію GR SPORT. Вона вирізняється інакшим візерунком решітки радіатора, розширеними колісними арками, особливими акцентами інтер’єру та спеціальними налаштуваннями підвіски. Жорсткіші амортизатори та переналаштований підсилювач керма забезпечують гостріші відчуття від водіння, зберігаючи при цьому фірмовий комфорт RAV4.