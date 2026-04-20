Китайцы запатентовали туалет в салоне автомобилей: где и как он будет работать

Как пишет CarNewsChina, согласно патентной документации, мобильная уборная работает на специальном рельсовом механизме. Чтобы устранить проблему гигиены и неприятных ароматов, инженеры Seres интегрировали в устройство автономную вытяжную систему с мощным вентилятором, который выводит воздух наружу автомобиля.

Читайте также: Новый седан Toyota произвел фурор в Китае: чем он привлек покупателей

Особенностью китайской разработки является наличие нагревательного элемента в резервуаре для отходов. Это позволяет высушивать твердые фракции и испарять жидкость, упрощая дальнейшую очистку съемного контейнера.

Назначение и рыночные перспективы

Разработчики отмечают, что технология не предназначена для использования во время движения на высоких скоростях. Основными сценариями эксплуатации называют длительные пробки, многодневные кемпинги или длинные очереди на пунктах пропуска и заправочных станциях.

В условиях жесткой конкуренции на рынке Китая, где производители уже предлагают встроенные холодильники, системы караоке и кресла-кровати, санитарные удобства могут стать новым инструментом борьбы за покупателя.

Несмотря на регистрацию патента, серийное производство таких систем в моделях остается под вопросом. Основные препятствия заключаются в сложности герметизации салона, долговечности механизмов и этических нюансах использования туалета в ограниченном пространстве рядом с другими пассажирами.

Также интересно: Китайская Li Auto обвинила Nissan в масштабной кампании по клевете

Исторический контекст

Хотя идея выглядит футуристической, она имеет прецеденты в истории премиальных брендов. Еще в 1954 году компания Rolls-Royce представила модель с кузовом от ателье Vignale, где под задним сиденьем был установлен позолоченный туалет, замаскированный под охладитель для шампанского.

Этот автомобиль несколько лет назад продали на аукционе RM Sotheby's. Современная разработка Seres фактически адаптирует концепцию роскоши прошлого века к потребностям массового рынка электромобилей будущего. Однако, целесообразность такого решения в автомобилях остается сомнительной.