Китайская Li Auto обвинила Nissan в масштабной кампании по клевете

Как пишет CarNewsChina, юристы китайской компании утверждают, что столкнулись с организованной атакой, целью которой было дискредитировать их продукцию в пользу новинки от конкурентов.

Регуляторы вмешиваются в маркетинговый конфликт

Спор получил такую огласку, что 11 апреля 2026 года Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) провело экстренные переговоры с представителями обоих автопроизводителей. Регуляторные органы заинтересовались методами продвижения модели NX8, которые включали прямые и, по заявлениям Li Auto, некорректные сравнения с электромобилем Li Auto i6.

Li Auto i6

Юридический отдел Li Auto предоставил доказательства появления большого количества однотипных публикаций с идентичных IP-адресов, что свидетельствует о скоординированной работе ботоферм. В то же время руководитель подразделения электромобилей Nissan Ван Цянь заявил, что компания строго придерживается правил честной конкуренции, хотя прямого опровержения по организации негативных кампаний не предоставил. Ранее представители совместного предприятия Dongfeng-Nissan уверяли, что не будут использовать методы черного пиара при запуске NX8.

Борьба за лидерство на фоне изменения продаж

Конфликт разгорелся в период резкого изменения рыночных позиций обоих игроков. Если 2025 год был сложным для Li Auto из-за падения поставок на 18,8 процентов, то начало 2026 года стало настоящим триумфом. В марте компания отгрузила 41 100 автомобилей, что на 173 процента больше прошлогодних показателей. Бестселлером стал электрический внедорожник i6, продажи которого превысили 24 000 единиц только за один месяц.

Зато продажи Nissan в Китае в начале 2026 года сократились на 30%. Японский бренд пытается отвоевать долю рынка в сегменте семейных кроссоверов стоимостью от 22 200 до 41 700 долларов, где доминируют местные производители электрокаров. Новый NX8 вышел на рынок с агрессивной ценой около 159 900 юаней (около 23 500 долларов), что ставит его в прямую конкуренцию с популярными моделями L6 и i6.

Эксперты отмечают, что это противостояние подчеркивает критический уровень напряжения в сегменте среднеразмерных кроссоверов на рынке Китая. Поскольку традиционные бренды пытаются догнать лидеров, маркетинговые войны становятся все более жесткими. Пока официальных выводов от Министерства промышленности Китая нет, однако дело уже стало прецедентом в борьбе с манипуляциями в онлайн-коммуникациях автомобильного сектора.