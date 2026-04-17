Китайська Li Auto звинуватила Nissan у масштабній кампанії з наклепу

Як пише CarNewsChina, юристи китайської компанії стверджують, що зіткнулися з організованою атакою, метою якої було дискредитувати їхню продукцію на користь новинки від конкурентів.

Читайте також: Nissan NX8: новий технологічний позашляховик за ціною компактного кросовера

Регулятори втручаються в маркетинговий конфлікт

Суперечка набула такого розголосу, що 11 квітня 2026 року Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) провело екстрені переговори з представниками обох автовиробників. Регуляторні органи зацікавилися методами просування моделі NX8, які включали прямі та, за заявами Li Auto, некоректні порівняння з електромобілем Li Auto i6.

Li Auto i6

Юридичний відділ Li Auto надав докази появи великої кількості однотипних публікацій із ідентичних IP-адрес, що свідчить про скоординовану роботу ботоферм. Водночас керівник підрозділу електромобілів Nissan Ван Цянь заявив, що компанія суворо дотримується правил чесної конкуренції, хоча прямого спростування щодо організації негативних кампаній не надав.

Раніше представники спільного підприємства Dongfeng-Nissan запевняли, що не використовуватимуть методи чорного піару під час запуску NX8.

Боротьба за лідерство на тлі зміни продажів

Конфлікт розгорівся в період різкої зміни ринкових позицій обох гравців. Якщо 2025 рік був складним для Li Auto через падіння поставок на 18,8 відсотків, то початок 2026 року став справжнім тріумфом. У березні компанія відвантажила 41 100 автомобілів, що на 173 проценти більше за минулорічні показники.

Бестселером став електричний позашляховик i6, продажі якого перевищили 24 000 одиниць лише за один місяць.

Натомість продажі Nissan у Китаї на початку 2026 року скоротилися на 30%. Японський бренд намагається відвоювати частку ринку в сегменті сімейних кросоверів вартістю від 22 200 до 41 700 доларів, де домінують місцеві виробники електрокарів.

Новий NX8 вийшов на ринок з агресивною ціною близько 159 900 юанів (близько 23 500 доларів), що ставить його в пряму конкуренцію з популярними моделями L6 та i6.

Також цікаво: Бюджетні авто під загрозою: чому Nissan не може випустити дешевий седан

Експерти зазначають, що це протистояння підкреслює критичний рівень напруги в сегменті середньорозмірних кросоверів на ринку Китаю. Оскільки традиційні бренди намагаються наздогнати лідерів, маркетингові війни стають дедалі жорсткішими.

Наразі офіційних висновків від Міністерства промисловості Китаю немає, проте справа вже стала прецедентом у боротьбі з маніпуляціями в онлайн-комунікаціях автомобільного сектору.