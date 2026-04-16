Бюджетні авто під загрозою: чому Nissan не може випустити дешевий седан

Як пише Carscoops, виконавчий директор Nissan Іван Еспіноса визнав, що компанія бачить величезний інтерес до бюджетного сегмента, але сучасні економічні реалії та тарифна політика США роблять виробництво дешевих машин майже збитковим.

Тарифна пастка для народних моделей

Ситуація з моделлю Versa є показовою для всього ринку. Після припинення продажів доступного седана в штатах у 2025 році, компанія презентувала нове покоління, яке виготовляється в Мексиці, проте цей автомобіль не потрапить на американський ринок. Головною перешкодою стали тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа, які руйнують бізнес-модель недорогих авто.

За словами Еспіноси, раніше створення машини вартістю близько 18 тисяч доларів було питанням інженерної ефективності, а тепер це питання митних зборів. Навіть при наявності попиту, виробнику вкрай важко досягти “правильної ціни”, яка була б привабливою для клієнта і прибутковою для бренду в нинішньому політичному контексті.

Седани ще мають шанси на життя

Хоча модельний ряд седанів Nissan суттєво скоротився – виробництво Maxima припинено, а Altima готується до відставки – компанія не поспішає повністю виходити з цього сегмента. Виконавчий директор вважає, що для седанів все ще є місце, і наводить як приклад модель Sentra.

Цей автомобіль виріс у класі та фактично зайняв нішу, яку раніше займала Altima, пропонуючи клієнтам якісний продукт у більш доступному форматі. У планах компанії залишається можливість випуску моделі, яка за ціною була б нижчою за популярний кросовер Kicks. Проте реалізація такої програми наразі перебуває під питанням саме через складні умови імпорту та оподаткування.

Штучний інтелект та майбутнє бренду

Зараз Nissan розпочинає новий розділ своєї історії, де центральну роль відіграватиме штучний інтелект. Компанія робить ставку на диверсифікацію: у лінійці одночасно співіснуватимуть двигуни внутрішнього згоряння, гібриди та електрокари. Оновлені Rogue та Juke вже стали частиною цього великого плану повернення. Попри те, що багато нових моделей будуть представлені у вищих цінових категоріях, бренд обіцяє не забувати про бюджетний сегмент, якщо економічна ситуація дозволить зробити такі авто доцільними.