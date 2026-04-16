Бюджетные авто под угрозой: почему Nissan не может выпустить дешевый седан

Как пишет Carscoops, исполнительный директор Nissan Иван Эспиноса признал, что компания видит огромный интерес к бюджетному сегменту, но современные экономические реалии и тарифная политика США делают производство дешевых машин почти убыточным.

Тарифная ловушка для народных моделей

Ситуация с моделью Versa является показательной для всего рынка. После прекращения продаж доступного седана в штатах в 2025 году, компания представила новое поколение, которое производится в Мексике, однако этот автомобиль не попадет на американский рынок. Главным препятствием стали тарифы, введенные администрацией Трампа, которые разрушают бизнес-модель недорогих авто.

По словам Эспиносы, раньше создание машины стоимостью около 18 тысяч долларов было вопросом инженерной эффективности, а теперь это вопрос таможенных сборов. Даже при наличии спроса, производителю крайне трудно достичь “правильной цены”, которая была бы привлекательной для клиента и прибыльной для бренда в нынешнем политическом контексте.

Седаны еще имеют шансы на жизнь

Хотя модельный ряд седанов Nissan существенно сократился – производство Maxima прекращено, а Altima готовится к отставке – компания не спешит полностью выходить из этого сегмента. Исполнительный директор считает, что для седанов все еще есть место, и приводит в пример модель Sentra.

Этот автомобиль вырос в классе и фактически занял нишу, которую ранее занимала Altima, предлагая клиентам качественный продукт в более доступном формате. В планах компании остается возможность выпуска модели, которая по цене была бы ниже популярного кроссовер Kicks. Однако реализация такой программы пока находится под вопросом именно из-за сложных условий импорта и налогообложения.

Искусственный интеллект и будущее бренда

Сейчас Nissan начинает новый раздел своей истории, где центральную роль будет играть искусственный интеллект. Компания делает ставку на диверсификацию: в линейке одновременно будут сосуществовать двигатели внутреннего сгорания, гибриды и электрокары. Обновленные Rogue и Juke уже стали частью этого большого плана возвращения. Несмотря на то, что многие новые модели будут представлены в высших ценовых категориях, бренд обещает не забывать о бюджетном сегменте, если экономическая ситуация позволит сделать такие авто целесообразными.