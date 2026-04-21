Почему немцы уничтожат все ввезенные из Китая Volkswagen: решение суда

В Германии суд встал на сторону Volkswagen в деле о незаконном импорте электрических кроссоверов ID.6 CROZZ из Китая, сообщает AutoMotor&Sport. Под арестом оказались 22 автомобиля, и теперь им грозит не перепродажа, а утилизация.

Кстати Volkswagen ID.4 сняли производства



Как сообщает Volkswagen со ссылкой на решение Земельного суда Гамбурга от 19 марта 2026 года, 22 электромобиля VW ID.6 CROZZ, которые без разрешения производителя попали в Германию, должны быть переданы на уничтожение. Речь идет о машинах, созданных исключительно для китайского рынка, которые пытались продавать в Европе через местных дилеров.

С чего начался конфликт

История тянется еще с начала 2023 года. Тогда один из берлинских автодилеров выставил на онлайн-площадке несколько Volkswagen ID.6 - большого электрического SUV, который официально в Европе не продается. Часть автомобилей находилась также у партнера этого продавца.

Volkswagen отреагировал быстро и пошел в суд. Уже в феврале и марте 2023 года были вынесены временные судебные запреты. Они, в частности, запрещали использовать торговые обозначения бренда и требовали передать автомобили. В результате 22 машины изъяли и отправили на хранение.

Почему суд принял сторону Volkswagen

Ключевым в этом деле стало право на торговую марку и промышленный дизайн. Суд пришел к выводу, что эти автомобили не были введены в обращение в пределах Европейского экономического пространства с согласия Volkswagen. А это означает, что принцип так называемого “исчерпания прав” здесь не работает.

Именно этот принцип в нормальной ситуации позволяет перепродавать товар, если он уже был законно продан на европейском рынке. Но в случае с ID.6 CROZZ этого не было. Поэтому суд признал, что продажа таких машин нарушает права Volkswagen на бренд.

Почему ID.6 оказался проблемным для Европы

На первый взгляд может показаться, что это просто еще один электромобиль Volkswagen, который кто-то решил завезти из Китая. Но проблема значительно глубже. ID.6 создавался исключительно под китайский рынок и технически отличается от моделей, которые концерн продает в Европе.

В Volkswagen прямо заявляют, что такие машины не могут нормально обслуживаться в европейской дилерской сети. Для них нет стандартной поддержки, запасных частей и привычного сервиса. Кроме того, китайские версии ID-моделей не соответствуют всем европейским требованиям допуска к эксплуатации. Отличия касаются высоковольтной батареи, программного обеспечения, мультимедийной системы, а также обязательных для ЕС функций вроде автоматического вызова экстренных служб eCall.

И именно здесь становится понятно, почему производитель так жестко отреагировал. Для концерна это не только вопрос контроля над каналами сбыта, но и вопрос безопасности, ответственности и репутации.

Почему машины хотят именно уничтожить

Самая громкая часть этой истории - не сам запрет продажи, а требование об уничтожении автомобилей. Суд его поддержал. По мнению судей, просто убрать логотипы или модельные обозначения было бы недостаточно. Марка настолько глубоко интегрирована в конструкцию, электронику и программное обеспечение автомобиля, что просто избавиться от бренда на практике невозможно.

Вернуть машины обратно в Китай тоже не получится. Volkswagen объясняет это особенностями китайского законодательства. В итоге суд пришел к выводу, что более мягкого способа решить проблему нет.

Утилизацией и переработкой автомобилей будет заниматься специализированная компания. Ее задача - разобрать машины, изъять пригодные к вторичной переработке материалы и правильно утилизировать все остальное.

Что еще решил суд

Речь идет об уже понесенных расходах на хранение машин - а это примерно 530 тысяч евро, а также о будущих расходах на дальнейшее хранение и уничтожение. Эти суммы могут стать предметом отдельного производства.

Попытка ответчиков приостановить дело успеха не имела. Отдельно в другом процессе будет рассматриваться встречный иск об отмене торговой марки ID.6.

Почему это важный сигнал для рынка

Эта история хорошо показывает, что параллельный импорт автомобилей - это не только вопрос таможни, сертификации или цены. Даже если машину физически можно привезти, растаможить и поставить на учет, этого еще недостаточно для полной юридической безопасности.

Решающим может быть именно то, давал ли производитель согласие на продажу автомобиля в пределах Европейского экономического пространства. Если нет, тогда риски появляются и для продавца, и для покупателя. Причем риски очень дорогие.

Кстати китайцы запатентовали туалет в салоне автомобиля

Для конечного владельца такая покупка также может обернуться проблемами. Речь не только о сложностях с обслуживанием или запчастями. Как видим, возможны и серьезные юридические последствия, если производитель решит защищать свои права до конца.

Вывод

Дело с VW ID.6 CROZZ в Германии можно считать показательным для всего европейского рынка. Суд фактически подтвердил: автомобиль, не предназначенный для Европы и завезенный без согласия производителя, может стать не выгодной покупкой, а очень дорогим юридическим бременем. История с 22 электрокроссоверами завершилась максимально жестко - вместо дороги к клиенту они, вероятно, поедут на утилизацию.