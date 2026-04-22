Volkswagen показав дешевий електрокросовер Jetta X та нові моделі ID: фото

Після виходу бренду Škoda з китайського ринку через падіння продажів, роль доступної марки у портфелі концерну перебрала на себе Jetta, зазначає Carscoops. Новий концепт Jetta X базується на платформі CMP і вирізняється практичним дизайном, що нагадує стилістику моделей Dacia.

Виробництво новинки на потужностях спільного підприємства FAW-Volkswagen має розпочатися вже наприкінці 2026 року. За чутками, ціна на цей електрифікований позашляховик буде нижчою за вартість вживаної Toyota Corolla на ринку США. До 2028 року лінійка Jetta поповниться ще п'ятьма моделями, більшість з яких будуть електрифікованими.

Технологічне поповнення сімейства ID

Особливу увагу привернули дві нові моделі, розроблені спільно з китайськими партнерами:

: середньорозмірний електричний кросовер від FAW-Volkswagen, який візуально нагадує електричну версію Tiguan. Він отримав розділену LED-оптику та оригінальні висувні ручки дверей. ID. Unyx 09: електричний седан, створений у партнерстві з компанією XPeng. Модель використовує нову електронну архітектуру CEA, яка підтримує автопілот рівня 2+ та інтелектуальний помічник на базі штучного інтелекту.

Обидва автомобілі оснащені акумуляторами від компанії CATL. Вихід седана ID. Unyx 09 на китайський ринок заплановано на другу половину 2026 року.

Експансія Audi та амбітні плани до 2030 року

У межах медіазаходу також відбувся дебют серійної версії Audi E7X. Це повністю електричний позашляховик, розроблений спільно з концерном SAIC. Він доповнить лінійку преміальних електрокарів бренду в Китаї, де вже представлений E5 Sportback.

Загалом Volkswagen Group планує випустити близько 20 нових моделей електромобілів вже цього року. Глобальна мета концерну – запропонувати китайським споживачам до 50 електрифікованих моделей до 2030 року. Така активність зумовлена жорсткою конкуренцією на місцевому ринку та необхідністю швидкої адаптації до вимог цифровізації та впровадження штучного інтелекту в автомобілях.