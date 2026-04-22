Volkswagen показал дешевый электрокроссовер Jetta X и новые модели ID: фото

Volkswagen провел масштабную презентацию в рамках Пекинского автосалона, продемонстрировав стратегию "В Китае, для Китая". Главной сенсацией стал концепт электрического внедорожника Jetta X, серийная версия которого может стоить менее 14 700 долларов (около 100 000 юаней). Кроме бюджетной новинки, бренд показал технологичные кроссоверы линейки ID и премиальный электрокар от AUDI.
Электромобиль Jetta X за 15000 долларов – Volkswagen представил новые авто в Китае

ФОТО: Carscoops

Концепт VW Jetta X

Данила Северенчук
logo22 апреля, 12:20
После выхода бренда Škoda с китайского рынка из-за падения продаж, роль доступной марки в портфеле концерна взяла на себя Jetta, отмечает Carscoops. Новый концепт Jetta X базируется на платформе CMP и отличается практичным дизайном, напоминающим стилистику моделей Dacia.

Производство новинки на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen должно начаться уже в конце 2026 года. По слухам, цена на этот электрифицированный внедорожник будет ниже стоимости подержанной Toyota Corolla на рынке США. К 2028 году линейка Jetta пополнится еще пятью моделями, большинство из которых будут электрифицированными.

Технологическое пополнение семейства ID

Особое внимание привлекли две новые модели, разработанные совместно с китайскими партнерами:

  • ID. Aura T6: среднеразмерный электрический кроссовер от FAW-Volkswagen, который визуально напоминает электрическую версию Tiguan. Он получил разделенную LED-оптику и оригинальные выдвижные ручки дверей.
  • ID. Unyx 09: электрический седан, создан в партнерстве с компанией XPeng. Модель использует новую электронную архитектуру CEA, которая поддерживает автопилот уровня 2+ и интеллектуальный помощник на базе искусственного интеллекта.

Оба автомобиля оснащены аккумуляторами от компании CATL. Выход седана ID. Unyx 09 на китайский рынок запланирован на вторую половину 2026 года.

Экспансия Audi и амбициозные планы до 2030 года

В рамках медиамероприятия также состоялся дебют серийной версии Audi E7X. Это полностью электрический внедорожник, разработанный совместно с концерном SAIC. Он дополнит линейку премиальных электрокаров бренда в Китае, где уже представлен E5 Sportback.

В целом Volkswagen Group планирует выпустить около 20 новых моделей электромобилей уже в этом году. Глобальная цель концерна – предложить китайским потребителям до 50 электрифицированных моделей до 2030 года. Такая активность обусловлена жесткой конкуренцией на местном рынке и необходимостью быстрой адаптации к требованиям цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в автомобилях.

