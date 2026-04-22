Volkswagen показал дешевый электрокроссовер Jetta X и новые модели ID: фото

После выхода бренда Škoda с китайского рынка из-за падения продаж, роль доступной марки в портфеле концерна взяла на себя Jetta, отмечает Carscoops. Новый концепт Jetta X базируется на платформе CMP и отличается практичным дизайном, напоминающим стилистику моделей Dacia.

Производство новинки на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen должно начаться уже в конце 2026 года. По слухам, цена на этот электрифицированный внедорожник будет ниже стоимости подержанной Toyota Corolla на рынке США. К 2028 году линейка Jetta пополнится еще пятью моделями, большинство из которых будут электрифицированными.

Технологическое пополнение семейства ID

Особое внимание привлекли две новые модели, разработанные совместно с китайскими партнерами:

ID. Aura T6 : среднеразмерный электрический кроссовер от FAW-Volkswagen, который визуально напоминает электрическую версию Tiguan. Он получил разделенную LED-оптику и оригинальные выдвижные ручки дверей.

: среднеразмерный электрический кроссовер от FAW-Volkswagen, который визуально напоминает электрическую версию Tiguan. Он получил разделенную LED-оптику и оригинальные выдвижные ручки дверей. ID. Unyx 09: электрический седан, создан в партнерстве с компанией XPeng. Модель использует новую электронную архитектуру CEA, которая поддерживает автопилот уровня 2+ и интеллектуальный помощник на базе искусственного интеллекта.

Оба автомобиля оснащены аккумуляторами от компании CATL. Выход седана ID. Unyx 09 на китайский рынок запланирован на вторую половину 2026 года.

Экспансия Audi и амбициозные планы до 2030 года

В рамках медиамероприятия также состоялся дебют серийной версии Audi E7X. Это полностью электрический внедорожник, разработанный совместно с концерном SAIC. Он дополнит линейку премиальных электрокаров бренда в Китае, где уже представлен E5 Sportback.

В целом Volkswagen Group планирует выпустить около 20 новых моделей электромобилей уже в этом году. Глобальная цель концерна – предложить китайским потребителям до 50 электрифицированных моделей до 2030 года. Такая активность обусловлена жесткой конкуренцией на местном рынке и необходимостью быстрой адаптации к требованиям цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в автомобилях.