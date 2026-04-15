Volkswagen презентовал ID.3 Neo: физические кнопки в салоне наконец-то возвращаются

Внешность ID.3 Neo претерпела существенные изменения. Передняя часть автомобиля теперь украшена сплошной световой полосой и логотипом с подсветкой, что придает электрокару футуристический вид. Главный дизайнер бренда Андреас Миндт реализовал концепцию “Pure Positive”, где крыша и спойлеры окрашены в цвет кузова, что визуально удлиняет силуэт машины, отмечает Volkswagen.

Читайте также: Тысячи новых немецких автомобилей из-за войны с Ираном застряли в море

Салон также полностью переработали, сделав акцент на премиальных материалах и интуитивно понятном интерфейсе. Новая информационно-развлекательная система получила центральный дисплей диагональю почти 33 сантиметра и цифровую панель приборов. Руль измененной формы и эргономичные физические кнопки позволяют водителю управлять основными функциями, не отвлекаясь от дороги.

Рекордная эффективность и три варианта батарей

Главным техническим достижением модели стал новый привод, который обеспечивает высокий крутящий момент при низком потреблении энергии. На выбор покупателям предложат три варианта мощности двигателей – 170, 190 и 231 лошадиная сила. В зависимости от выбранной комплектации (Trend, Life или Style), автомобиль оснащается одной из трех батарей емкостью 50, 58 или 79 кВт-ч.

Полезно: Популярный в Украине Volkswagen ID.4 сняли с производства: в чем причина

Для версии с самой большой батареей предусмотрена быстрая зарядка мощностью до 183 кВт. Кроме того, ID.3 Neo поддерживает функцию vehicle-to-load (V2L), что позволяет питать внешние устройства, например электровелосипеды или грили, мощностью до 3,6 кВт непосредственно от аккумулятора авто.

Умные ассистенты и автономное вождение

Новое поколение программного обеспечения принесло в ID.3 Neo систему Connected Travel Assist, которая теперь умеет автоматически распознавать светофоры. Кроме стандартных функций удержания в полосе и экстренного торможения, появился режим управления одной педалью с полной рекуперацией до остановки.

Среди дополнительных опций стоит отметить проекционный дисплей с дополненной реальностью, функцию массажа сидений и премиальную акустику от Harman Kardon. Также владельцы смогут загружать игры и приложения непосредственно в систему автомобиля через встроенный магазин In-Car Shop.

Также интересно: Украинцы забронировали Mitsubishi Pajero: внешне авто не изменилось

Volkswagen ID.3 Neo – это удачная попытка бренда вернуть себе лидерство в компактном электрическом сегменте. Благодаря существенному увеличению запаса хода до 630 километров и внедрению интеллектуальных систем помощи, этот автомобиль становится серьезным конкурентом для более дорогих моделей. В то же время решение сделать интерьер более качественным и понятным свидетельствует о том, что компания прислушивалась к критике предыдущих поколений линейки ID.