Volkswagen презентував ID.3 Neo: фізичні кнопки в салоні нарешті повертаються

Зовнішність ID.3 Neo зазнала суттєвих змін. Передня частина автомобіля тепер прикрашена суцільною світловою смугою та логотипом із підсвіткою, що надає електрокару футуристичного вигляду. Головний дизайнер бренду Андреас Міндт реалізував концепцію “Pure Positive”, де дах та спойлери пофарбовані в колір кузова, що візуально подовжує силует машини, зазначає Volkswagen.

Салон також повністю переробили, зробивши акцент на преміальних матеріалах та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі. Нова інформаційно-розважальна система отримала центральний дисплей діагоналлю майже 33 сантиметри та цифрову панель приладів. Кермо зміненої форми та ергономічні фізичні кнопки дозволяють водієві керувати основними функціями, не відволікаючись від дороги.

Рекордна ефективність та три варіанти батарей

Головним технічним досягненням моделі став новий привод, який забезпечує вищий крутний момент при нижчому споживанні енергії. На вибір покупцям запропонують три варіанти потужності двигунів – 170, 190 та 231 кінська сила. Залежно від обраної комплектації (Trend, Life або Style), автомобіль оснащується однією з трьох батарей місткістю 50, 58 або 79 кВт-год.

Для версії з найбільшою батареєю передбачена швидка зарядка потужністю до 183 кВт. Крім того, ID.3 Neo підтримує функцію vehicle-to-load (V2L), що дозволяє живити зовнішні пристрої, як-от електровелосипеди чи грилі, потужністю до 3,6 кВт безпосередньо від акумулятора авто.

Розумні асистенти та автономне водіння

Нове покоління програмного забезпечення принесло в ID.3 Neo систему Connected Travel Assist, яка тепер вміє автоматично розпізнавати світлофори. Окрім стандартних функцій утримання в смузі та екстреного гальмування, з'явився режим керування однією педаллю з повною рекуперацією до зупинки.

Серед додаткових опцій варто відзначити проєкційний дисплей із доповненою реальністю, функцію масажу сидінь та преміальну акустику від Harman Kardon. Також власники зможуть завантажувати ігри та додатки безпосередньо в систему автомобіля через вбудований магазин In-Car Shop.

Volkswagen ID.3 Neo – це вдала спроба бренду повернути собі лідерство в компактному електричному сегменті. Завдяки суттєвому збільшенню запасу ходу до 630 кілометрів та впровадженню інтелектуальних систем допомоги, цей автомобіль стає серйозним конкурентом для дорожчих моделей. Водночас рішення зробити інтер'єр більш якісним та зрозумілим свідчить про те, що компанія дослухалася до критики попередніх поколінь лінійки ID.