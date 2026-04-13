Тисячі нових німецьких автомобілів через війну з Іраном застрягли біля берегів Кенії

На острові Ламу біля узбережжя Кенії несподівано опинилися тисячі нових автомобілів. Причиною стали воєнні ризики на тлі конфлікту з Іраном, через які судна змушені змінювати маршрути.

Як повідомляє Bild з посиланням на твердження влади острова, де проживає трохи менше 26 тисяч людей, там уже уже накопичилося майже 4 000 автомобілів. Серед них велика кількість моделей від Porsche та Volkswagen.

Читайте також Яке насправді автомобільне виробництво в Ірані та скільки там коштує бензин

Острів без автомобілів

Парадокс ситуації в тому, що Ламу фактично є островом без автотранспорту. Його площа становить близько 57 квадратних кілометрів, а використання автомобілів тут майже повністю заборонене.

Виняток становить лише службовий транспорт. Тут можна побачити тільки машини адміністрації та екстрених служб – швидкої допомоги, пожежної служби, поліції.

Читайте також Стало відомо, чому в Китаї викидають на звалище майже нові електромобілі

Основними засобами пересування залишаються човни та осли, які досі відіграють ключову роль у перевезенні вантажів і пасажирів.

Для порівняння площі: 57 кв. км (5700 га) – це розмір маленької сільської громади України, найчастіше навіть територія в межах одного старостата – селища міського типу та двох-трьох сіл навколо нього в межах 3-5 кілометрів.

Читайте також Забуті українські "Ланос" та "Авео" у центрі Варшави обросли стосами штрафних квитанцій

Вплив на логістику

За інформацією портових служб, кілька суден уже розвантажилися в Ламу після того, як маршрут через Ормузьку протоку став небезпечним.

Деякі автовози прямували з Японії в Дубай, але судна були змушені змінити маршрут через загрозу безпеці й розвантажитися біля берегів Кенії, оскільки простої морських автовозів надто дорогі.

Найближчим часом очікується прибуття ще одного корабля з тисячами автомобілів.

Читайте також Тисячі новеньких авто гниють у Німеччині: їх ніхто не купує

Кенії така ситуація стає прибутковою

У владі Кенії зазначають, що через зміну логістичних маршрутів багато вантажів затримуються. Навантаження на порти зросло в рази.

Водночас це приносить додаткові доходи місцевим портам, які тимчасово стають альтернативними точками перевалки.