Audi меняет стратегию: немецкий бренд отказывается от преобладания экранов в салоне

Следующее поколение салонов будет меньше полагаться на гигантские дисплеи, а главный акцент сместится на использование более простых, тактильных элементов управления и улучшенных высококачественных материалов, которые долгое время помогали старым автомобилям бренда чувствовать себя особенными на рынке.

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Клиенты скучают по кнопкам: возвращение физических органов управления

Такое изменение курса весьма заметно, поскольку именно Audi в свое время была среди первых производителей, которые начали внедрять салоны с преобладанием сенсорных поверхностей, параллельно отказавшись от своего фирменного и хорошо отточенного поворотного селектора MMI. Теперь немецкий автопроизводитель фактически признает, что большое количество покупателей, особенно в странах Европы, Северной Америки и Австралии, по-прежнему высоко ценят классические элементы управления.

Салон Audi A6 Allroad

Физические кнопки и переключатели позволяют водителям настраивать основные функции автомобиля вслепую, вообще не отрывая взгляда от проезжей части. Технический директор Audi Рувен Мор подтвердил журналистам GoAuto, что наличие физических элементов в виде кнопок и поворотных колесиков является неотъемлемой частью ДНК немецкой марки.

Он подчеркнул, что в будущих автомобилях каждый переключатель и поворотный диск обязательно будут иметь классический фирменный щелчок, особый ход и аутентичные ощущения, присущие моделям бренда. По мнению руководства бренда, технологии в салоне должны быть интегрированы максимально незаметно, а не выступать главной достопримечательностью в виде огромных мониторов. В настоящее время компания готовится к внедрению радикально нового дизайна интерьера под названием Radical Next, в котором размеры дисплеев и тактильные элементы будут очень сбалансированными и сдержанными.

Плавный переход и намеки на будущий стиль в концепт-карах

Кардинальное изменение философии интерьеров не произойдет мгновенно. Автомобили, которые появятся на рынке в течение следующих нескольких лет, в частности новые кроссоверы Q7 и Q9, по-прежнему сохранят текущую концепцию оформления приборной панели с большим количеством цифровых зон. Однако даже в этих новинках бренд уже демонстрирует намеки на свое будущее направление развития, предлагая клиентам отделку цвета сланца и подчеркивая новый акцент на аутентичные и благородные материалы.

Интерьер Audi Nuvolari

Несмотря на то, что с момента презентации актуального стиля цифрового интерьера в модели A5 прошло всего три года, Audi уже показала первые реальные прототипы своего будущего стиля. Недавно представленный гиперкар Nuvolari получил очень сдержанный и лаконичный салон с традиционной приборной панелью под капотом, а также портретным дисплеем в стиле планшета, который разработчики сместили низко на центральную консоль.

Другой прототип – родстер Concept C, который по своему формату похож на модель TT, дебютировал в прошлом году и является прямым анонсом серийного автомобиля 2027 года. Этот концепт получил столь же сдержанное оформление, но с горизонтальным планшетом посередине приборной панели.

А как насчет конкурентов?