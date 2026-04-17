Авто за ціною айфона: у декларації працівниці Хмельницького ТЦК знайшли дивні покупки

Авторинок чутливо реагує на потреби службовців територіальних центрів комплектування.

Такий висновок можна зробити з декларації працівниці Хмельницького ТЦК, яка торік придбала автомобіль у понад 16 разів дешевше від його ринкової вартості.

Як з’ясувалося, провідний спеціаліст відділення призову Альона К. у лютому 2025-го стала власницею автомобіля Nissan Qashqai 2018 року випуску. У декларації зазначено, що авто обійшлося їй у 50 тисяч гривень.

Ця сума фактично відповідає приблизно двом місячним зарплатам працівника такого рівня, однак явно не корелює з цінами на вторинному авторинку.

Порівняльні ціни на схожий автомобіль: ринкова ціна надто далека від задекларованого надбання. Колаж: Авто24

"Альонушка" від таких цін не страждає

Станом на березень 2026 року зарплата провідного спеціаліста в тиловому ТЦК становить 22,1–24,3 тис. грн. Це офіційні дані, надані Головним управлінням комунікацій ЗСУ на запит журналістів.

Водночас на вторинному ринку Nissan Qashqai 2018 року коштує близько 18 990 доларів (понад 830 тис. грн). Таким чином, задекларована вартість автомобіля приблизно у 16,6 раза нижча за ринкову.

Сімейна арифметика

Схожа ситуація і з іншим автомобілем у родині. У декларації зазначено, що чоловік посадовиці Юрій став власником Porsche Panamera 2014 року випуску за 46 тисяч гривень.

Для порівняння: на вторинному ринку такі авто коштують близько 32 500 доларів (понад 1,4 млн грн). Тобто різниця сягає понад 30 разів.

Витяг з декларації "Альонушки" про майновий стан переконливо доводить – щось тут не те. Скриншот: Авто24

Експерти вторинного авторинку зазначають, що знайти автомобіль такого класу "на ходу" за подібну суму фактично неможливо. Ймовірно, у декларації вказана не ринкова вартість, а інша сума, пов’язана з умовами придбання або оформлення.

Питання не лише до цін

У редакції Авто24 також звернули увагу на ще одну деталь: згідно з декларацією, чоловік працівниці ТЦК є громадянином Росії.

Цей факт сам по собі не є порушенням, однак може викликати додаткові запитання з огляду на специфіку роботи установи, пов’язаної з мобілізаційними процесами.