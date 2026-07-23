Автомобілі канадської поліції суттєво оновили: тепер вони схожі на американські

На прикладі патрульного кросовера Ford Explorer новий стиль передбачає чорне фарбування переднього бампера, капота, задніх панелей та кормової частини автомобіля, тоді як двері виконані в білому кольорі, пише Carscoops.

Особливості лівреї

Колірна гама забезпечує яскраво-сині написи "Police" та збільшений логотип Королівської канадської поліції. За даними відомства, усі графічні елементи зроблені світловідбиваючими, що має покращити видимість авто в темну пору доби.

Провінції, території та окремі муніципалітети отримають можливість додавати власні відмінні елементи до базового графічного оформлення. Комісар Королівської канадської поліції Майк Духем зазначив, що оновлений вигляд ставить на перше місце видимість та громадську безпеку, забезпечуючи миттєве розпізнавання патрулів у будь-яких умовах і поважаючи історію організації.

Раніше патрульні авто канадських поліцейських виглядали так

Витрати на оновлення