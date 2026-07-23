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Автомобілі канадської поліції суттєво оновили: тепер вони схожі на американські

Королівська канадська кінна поліція оголосила про зміну лівреї своїх патрульних машин. Новий дизайн замінить звичну повністю білу схему фарбування на контрастне чорно-біле поєднання, яке нагадує вигляд поліцейських автомобілів у США. Це перше глобальне оновлення зовнішнього вигляду транспортних засобів відомства за понад 30 років.
Канадська поліція вперше за 30 років змінила дизайн патрульних авто

ФОТО: Carscoops|

Оновлена ліврея патрульних автомобілів Королівської канадської кінної поліції

Данило Северенчук
logo23 липня, 15:30
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На прикладі патрульного кросовера Ford Explorer новий стиль передбачає чорне фарбування переднього бампера, капота, задніх панелей та кормової частини автомобіля, тоді як двері виконані в білому кольорі, пише Carscoops.

Особливості лівреї

Колірна гама забезпечує яскраво-сині написи "Police" та збільшений логотип Королівської канадської поліції. За даними відомства, усі графічні елементи зроблені світловідбиваючими, що має покращити видимість авто в темну пору доби.

Провінції, території та окремі муніципалітети отримають можливість додавати власні відмінні елементи до базового графічного оформлення. Комісар Королівської канадської поліції Майк Духем зазначив, що оновлений вигляд ставить на перше місце видимість та громадську безпеку, забезпечуючи миттєве розпізнавання патрулів у будь-яких умовах і поважаючи історію організації.

Раніше патрульні авто канадських поліцейських виглядали так

Витрати на оновлення

  • Перші патрульні автомобілі з новим чорно-білим дизайном виїдуть на дороги Канади пізніше цього літа. Канадські органи влади не планують витрачати кошти на одночасне перефарбування всього наявного автопарку.
  • Оновлена ліврея застосовуватиметься виключно до нових патрульних машин, якими замінюватимуть зношену техніку. Існуючий автопарк продовжуватиме службу у старій білій лівреї до завершення терміну його експлуатації.
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