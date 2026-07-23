Автомобили канадской полиции значительно обновили: теперь они похожи на американские

На примере патрульного кроссовера Ford Explorer новый стиль предполагает черную окраску переднего бампера, капота, задних панелей и кормовой части автомобиля, тогда как двери выполнены в белом цвете, пишет Carscoops.

Особенности ливреи

Цветовая гамма включает ярко-синие надписи "Police" и увеличенный логотип Королевской канадской полиции. По данным ведомства, все графические элементы выполнены в светоотражающем исполнении, что должно улучшить видимость автомобиля в темное время суток.

Провинции, территории и отдельные муниципалитеты получат возможность добавлять собственные отличительные элементы к базовому графическому оформлению. Комиссар Королевской канадской полиции Майк Духем отметил, что обновленный облик ставит на первое место видимость и общественную безопасность, обеспечивая мгновенное распознавание патрулей в любых условиях и уважая историю организации.

Ранее патрульные автомобили канадских полицейских выглядели так

Расходы на обновление