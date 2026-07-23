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Автомобили канадской полиции значительно обновили: теперь они похожи на американские

Королевская канадская конная полиция объявила об изменении ливреи своих патрульных машин. Новый дизайн заменит привычную полностью белую расцветку на контрастное черно-белое сочетание, напоминающее внешний вид полицейских автомобилей в США. Это первое глобальное обновление внешнего вида транспортных средств ведомства за более чем 30 лет.
Канадская полиция впервые за 30 лет изменила дизайн патрульных автомобилей

ФОТО: Carscoops|

Обновленная ливрея патрульных автомобилей Королевской канадской конной полиции

Данила Северенчук
logo23 июля, 15:30
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На примере патрульного кроссовера Ford Explorer новый стиль предполагает черную окраску переднего бампера, капота, задних панелей и кормовой части автомобиля, тогда как двери выполнены в белом цвете, пишет Carscoops.

Особенности ливреи

Цветовая гамма включает ярко-синие надписи "Police" и увеличенный логотип Королевской канадской полиции. По данным ведомства, все графические элементы выполнены в светоотражающем исполнении, что должно улучшить видимость автомобиля в темное время суток.

Провинции, территории и отдельные муниципалитеты получат возможность добавлять собственные отличительные элементы к базовому графическому оформлению. Комиссар Королевской канадской полиции Майк Духем отметил, что обновленный облик ставит на первое место видимость и общественную безопасность, обеспечивая мгновенное распознавание патрулей в любых условиях и уважая историю организации.

Ранее патрульные автомобили канадских полицейских выглядели так

Расходы на обновление

  • Первые патрульные автомобили с новым черно-белым дизайном выйдут на дороги Канады позднее этим летом. Канадские власти не планируют тратить средства на одновременную перекраску всего имеющегося автопарка.
  • Обновленная ливрея будет применяться исключительно к новым патрульным машинам, которыми будут заменять изношенную технику. Существующий автопарк будет продолжать службу в старой белой ливрее до окончания срока его эксплуатации.
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