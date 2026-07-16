Автомобілі самі гальмуватимуть при перевищенні швидкості: де система може стати обовʼязковою

Про можливу появу такої технології повідомили британські видання The Mail on Sunday та The Telegraph. Водночас Європейська комісія заявила, що жодного рішення не ухвалено, а будь-які обговорення перебувають лише на початковому етапі. На цей момент офіційного законопроєкту щодо обов'язкового автоматичного обмеження швидкості для легкових автомобілів не існує.

Що вже є в сучасних автомобілях

З липня 2024 року всі нові автомобілі, які продаються в країнах ЄС, обов'язково оснащуються системою Intelligent Speed Assistance (ISA).

Вона використовує камери та навігаційні дані для розпізнавання обмежень швидкості й попереджає водія про перевищення. У більшості моделей система може також зменшувати тягу двигуна, однак водій має можливість легко її перевищити, сильніше натиснувши педаль акселератора або вимкнувши асистента. Саме тому ISA вважається допоміжною системою, а не примусовим обмежувачем швидкості.

Про що пишуть британські ЗМІ

За інформацією британських видань, у перспективі може розглядатися система, яка поєднуватиме GPS, мобільний зв'язок 5G та камери розпізнавання дорожніх знаків.

У такому випадку автомобіль міг би автоматично знижувати швидкість під час в'їзду в населений пункт або зону з меншим обмеженням швидкості. При цьому водій нібито зберігав би можливість тимчасово перевищити обмеження під час обгону чи виконання аварійного маневру.

Однак наразі ці твердження не підтверджені жодним офіційним документом Європейської комісії.

Є й технічні проблеми

Навіть нинішня система ISA працює не бездоганно. За результатами незалежних випробувань британської дослідницької організації Thatcham Research, асистент не завжди правильно визначає чинне обмеження швидкості через тимчасові знаки, ремонтні роботи або застарілі картографічні дані.

Саме тому експерти сумніваються, що сучасний рівень розвитку технологій дозволяє повністю передати контроль швидкості електроніці без ризику помилок.

Що це означає для України

Українські автомобілі поки не зобов'язані оснащуватися системою ISA. Водночас більшість нових моделей, які офіційно продаються на українському ринку або імпортуються з Європи, уже мають цей асистент у базовій комплектації.

Якщо в майбутньому ЄС запровадить жорсткіші вимоги до систем допомоги водієві, вони, найімовірніше, поступово з'являться і на автомобілях, що постачатимуться в Україну. Однак говорити про автоматичне примусове обмеження швидкості наразі передчасно — офіційних законодавчих пропозицій щодо цього поки немає.