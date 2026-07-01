Вживані електромобілі в Європі різко подорожчали: що відбувається з цінами

У червні 2026 року гуртові ціни на вживані автомобілі в Європі знизилися лише на 0,2% порівняно з травнем, свідчить аналіз Інституту досліджень авторинку на основі індексу AUTO1 Group Price Index.

Загальний індекс зупинився на позначці 140,5, але головна інтрига не в загальному показнику. Найбільше змінилися ціни за типами силових установок: електромобілі різко подорожчали, а дизельні авто продовжили дешевшати.

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Електромобілі показали цінове ралі

Найпомітніша зміна червня — різке зростання вартості вживаних електромобілів. За місяць гуртові ціни на BEV у Європі зросли на 5,4%.

З початку року електромобілі подорожчали вже на 18,5%. Для ринку вживаних авто це дуже сильний рух, особливо на фоні майже нерухомого загального індексу.

Індекс сегмента електромобілів у червні досяг 116,1. Лише за другий квартал він додав 15,2%, що стало рекордним приростом для цього типу силової установки.

Чому електромобілі знову дорожчають

У AUTO1 Group пов’язують подорожчання BEV зі зростанням інтересу покупців до електромобілів. Один із факторів — вищі ціни на пальне, які змушують водіїв уважніше рахувати вартість кілометра.

Коли бензин і дизель дорожчають або залишаються дорогими, електромобіль знову виглядає привабливіше. Особливо для тих, хто має доступ до домашньої або корпоративної зарядки.

Попит швидко переходить у гуртові ціни. Дилери бачать активність покупців, охочіше купують електромобілі на складах і аукціонах, а це підштовхує індекс угору.

Є й психологічний чинник. Після кількох років нестабільності покупці краще розуміють реальну експлуатацію електромобілів. Ринок уже відрізняє проблемні моделі від ліквідних, навчився рахувати батарею, запас ходу й швидкість зарядки. Це робить попит вибірковішим, але впевненішим.

Чи довго триватиме зростання

Головне питання — чи стане це довгостроковим трендом. У AUTO1 Group не виключають, що на ціни знову може вплинути збільшення пропозиції електромобілів, які виходять із лізингу.

У Європі багато електромобілів купували або брали в лізинг корпоративні клієнти. Коли ці машини масово повертаються на вторинний ринок, пропозиція зростає, а ціни можуть знову піти вниз.

Тому нинішнє подорожчання BEV не обов’язково означає, що електромобілі тепер лише дорожчатимуть. Радше ринок входить у нову фазу: ціни вже залежать не тільки від страху перед батареями чи субсидій, а й від реального попиту, вартості пального та обсягів лізингових повернень.

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Дизель рухається в протилежний бік

На фоні електромобілів дизельний сегмент виглядає зовсім інакше. У червні індекс дизельних авто впав на 0,8% і зупинився на позначці 108,9.

За рік дизельні моделі в Європі втратили 4,1% вартості. Адже в Європі дизель поступово витісняють жорсткі екологічні правила, обмеження в містах, зміна корпоративних політик і перехід частини покупців на гібриди або електромобілі.

Для багатьох європейських покупців дизель уже не виглядає універсальним вибором, як це було десять років тому. Він і досі сильний на великих трасових пробігах, але в містах і корпоративних парках його позиції слабшають.

Що це означає для України

Для України європейська динаміка має пряме значення. Значна частина вживаних авто, які потрапляють на наш ринок, походить саме з Європи.

Якщо гуртові ціни на електромобілі там зростають, українським імпортерам буде складніше привозити дешеві BEV. Це може вплинути на ціни в оголошеннях уже найближчими місяцями, особливо на ліквідні моделі з хорошою батареєю, нормальним запасом ходу й зрозумілою історією.

З дизелем ситуація протилежна. Якщо європейський ринок і далі поступово охолоджуватиметься до дизельних авто, для українців це може створювати цінові можливості. Дизельні універсали, кросовери й комерційні моделі можуть залишатися привабливими для покупців, які шукають економний транспорт для великих пробігів.

Але тут є нюанс. Дешевший дизель у Європі не завжди означає дешевше авто для кінцевого покупця в Україні. На ціну впливають логістика, розмитнення, стан конкретного автомобіля, пробіг, історія обслуговування та попит усередині країни.

Бензинові авто трохи охололи

Бензиновий сегмент у червні просів символічно — на 0,3%. Індекс зупинився на рівні 117,2.

З початку року бензинові автомобілі все ще залишаються в плюсі на 4,2%. Але якщо порівнювати з червнем 2025 року, вони подешевшали на 2,8%.

Це показує, що бензин не переживає такого тиску, як дизель, але й не демонструє електричного ривка. Ринок бензинових авто залишається найбільш традиційним і зрозумілим, однак без потужного драйвера зростання.

Для українських покупців бензинові авто з Європи й надалі залишатимуться базовим варіантом. Вони простіші для сприйняття, мають ширший вибір і менше регуляторних страхів, ніж дизель у ЄС або електромобіль із невідомим станом батареї.

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Гібриди тримають стабільність

Ціни на гібридні авто в червні майже не змінилися – індекс зріс на 0,3% і досяг 110,0. У річному вимірі гібридні авто дорожчі на 1,4%.

Цей сегмент виглядає найбільш спокійним. Гібриди не мають такого різкого зростання, як електромобілі, але й не падають, як дизель.

Причина в тому, що гібрид залишається компромісом для покупців, які ще не готові повністю перейти на електромобіль, але хочуть нижчу витрату пального та сучаснішу силову установку.

Для України це теж важливо. Гібриди часто сприймаються як більш безпечний перехідний варіант: не потрібно думати про зарядку, але витрата в місті нижча, ніж у звичайного бензинового авто.

Загальний ринок Європи майже стоїть на місці

Попри різкі зміни всередині сегментів, загальний індекс вживаних авто в Європі у червні майже не змінився. Мінус 0,2% за місяць — це радше технічна корекція, ніж падіння.

З початку року ринок залишається у плюсі на 2,9%. Водночас у порівнянні з червнем 2025 року європейські вживані легковики дешевші на 1,1%.

Тобто загальна картина виглядає спокійною, але під нею відбувається важлива перебудова. Тепер ціна дедалі більше залежить від типу силової установки.

Електромобілі дорожчають через попит і пальне. Дизель дешевшає через регуляторний і ринковий тиск. Бензин залишається посередині. Гібриди тримають нейтральну позицію.

Як рахують індекс AUTO1