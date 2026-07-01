З 1 липня бензин в Україні зміниться: чи подорожчає пальне

З 1 липня в Україні починає діяти вимога щодо обов’язкового вмісту біоетанолу в автомобільному бензині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна. Фактично йдеться про перехід до стандарту Е10 — бензину, який може містити до 10% біоетанолу.

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Що таке бензин Е10

Назва Е10 означає, що у бензині може бути до 10% етанолу. Це спиртовий біокомпонент, який додають до пального для часткової заміни нафтової складової та гармонізації стандартів із європейським ринком.

Для водія на АЗС це не означає зникнення звичних марок бензину. А-95 і надалі залишиться А-95, бо ця позначка стосується октанового числа. А от маркування Е10 вказуватиме саме на вміст біокомпонента.

Тобто на стелі й колонці водій бачитиме не “новий бензин замість старого”, а уточнення складу пального. За логікою європейського ринку, саме так споживач має розуміти, що саме він заливає в бак.

Чи весь бензин стане Е10

Нова вимога стосується більшості автомобільних бензинів, які продаються в роздрібній та оптовій торгівлі. Водночас для бензинів із високим октановим числом, від 98 і вище, передбачений виняток.

Це важлива деталь для власників спортивних, преміальних або старих автомобілів, які свідомо заправляються А-98 чи іншим високооктановим пальним. Для масового ринку головною зміною стане саме бензин із біоетанолом у сегменті звичайних марок, насамперед А-95.

Окремо АЗС мають забезпечити зрозуміле маркування пального. Інформація про вид бензину та вміст біокомпонентів має бути доступною для клієнта, щоб водій не здогадувався, а чітко бачив, яке пальне купує.

Чи подорожчає бензин

Головне питання для водіїв — ціна. За оцінкою Сергія Куюна, додавання біоетанолу може збільшити закупівельну вартість пального приблизно на 15–25 доларів за тонну. У перерахунку на літр це близько 50–70 копійок.

Для роздрібної ціни це менше одного відсотка. Тому експерт не очікує, що саме перехід на Е10 стане причиною помітного стрибка цін на АЗС.

Іншими словами, якщо бензин і подорожчає, то головні причини варто шукати не в біоетанолі, а у звичних факторах: світових цінах на нафту, курсі валют, логістиці, податках і конкуренції між мережами.

Ба більше, уніфікація з європейським стандартом може в довшій перспективі навіть спростити постачання. Українському ринку не потрібно буде вимагати окремі партії пального з іншим складом, а це зменшує зайву складність у логістиці.

Чи безпечний Е10 для автомобілів

Для більшості сучасних автомобілів бензин Е10 є нормальним пальним. У Європі такий стандарт використовується давно, а виробники авто мають переліки моделей, сумісних із Е10.

Головне правило просте: якщо автомобіль відносно сучасний і виробник дозволяє використання Е10, проблем бути не повинно. Для більшості машин 2000-х, 2010-х і новіших років це звичайний робочий стандарт.

Найбільше запитань може виникнути у власників дуже старих автомобілів, ретро-техніки, карбюраторних машин або авто, які довго стояли без руху. Етанол має інші властивості, ніж чистий бензин, тому старі паливні шланги, ущільнювачі або забруднені паливні системи можуть реагувати гірше.

Але це не означає, що кожен старий автомобіль одразу матиме проблеми. Радше варто уважніше стежити за станом паливної системи, фільтрами, гумовими елементами та поведінкою двигуна після переходу на нове пальне.

Що буде зі старими авто

Власникам старіших машин не варто панікувати, але й повністю ігнорувати зміну складу бензину не потрібно.

Якщо автомобіль має інжекторну систему впорскування, справну паливну магістраль і регулярно обслуговувався, ризики мінімальні. Якщо ж це стара машина з невідомою історією, потрісканими шлангами, застарілими ущільненнями або баком, у якому роками накопичувався бруд, перехід на Е10 може просто швидше проявити вже наявні проблеми.

Найрозумніше рішення — замінити старі паливні шланги, перевірити герметичність системи, не відкладати заміну паливного фільтра і не заливати пальне невідомого походження.

Для ретроавто, які експлуатуються рідко, варто окремо перевірити рекомендації виробника або профільних клубів. Якщо конкретна модель не сумісна з Е10, краще шукати альтернативне пальне з відповідним маркуванням, зокрема високооктанові марки, якщо вони доступні й дозволені для цього двигуна.

Чи зміниться витрата пального

Етанол має трохи нижчу енергетичну щільність, ніж бензин. Тому теоретично витрата на Е10 може бути дещо вищою, ніж на бензині з меншим вмістом біокомпонента.

На практиці для більшості водіїв різниця буде невеликою і часто загубиться на фоні стилю їзди, тиску в шинах, кондиціонера, заторів і якості конкретної партії пального.

Тобто чекати драматичного зростання витрати не варто. Але якщо водій уважно веде власну статистику, він може помітити невелике відхилення. Особливо на старих авто або за однакових маршрутів.

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Чому Україна переходить на Е10

Причина не лише в екології. Перехід на бензин із біоетанолом — це частина зближення українського паливного ринку з європейськими правилами.

Для ринку це означає уніфікацію стандартів, простіше імпортне постачання та менше потреби у спеціальних “українських” партіях пального. Для держави — часткове збільшення ролі біокомпонентів у транспортному паливі. Для аграрного сектору — потенційний попит на сировину для виробництва біоетанолу.

Для водія зміна менш помітна. Він і далі заправлятиме А-95, просто пальне матиме інший стандарт складу та відповідне позначення на колонці.

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