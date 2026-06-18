На яких АЗС недоливають А-95: результати перевірки

Ціни на пальне в Україні залишаються високими й можуть знову піти вгору, якщо ситуація на Близькому Сході погіршуватиметься. За таких умов навіть невеликий недолив бензину на кожному літрі перетворюється для недобросовісних продавців на суттєве джерело додаткового прибутку.

Інститут споживчих експертиз провів масштабну перевірку українських АЗС, щоб з’ясувати, наскільки точно заправки відпускають пальне. Цього разу фахівці перевіряли найпопулярніший бензин — А-95.

До речі експерти перевірили точність наливу дизельного пального

Контрольні зразки було відібрано як в мережах преміальних брендів (ОККО, AMIC, UKRNAFTA, PARALLEL, KLO, SOCAR), так і в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (AVANTAGE 7, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, 24/7, MANGO).

Також фахівці перевірили і невеликі регіональні мережі, які популярні у своїх регіонах (PROLUX, AERO 8, EURO 5 (Київська обл.), ENERGY PLUS, ESKO). Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на вимірювання. На жаль, найгірші сподівання експертів виправдалися, хоча і позитивні результати також присутні.

Що показала перевірка

Результати експертизи виявилися тривожними. За даними Інституту споживчих експертиз, 50% перевірених мереж відпускають пальне з порушенням допустимої похибки, тобто фактично недоливають бензин клієнтам.

Ще близько 20% мереж працюють у межах допустимих параметрів, але перебувають “на грані” чинних допусків. І лише майже 30% перевірених мереж продають пальне точно по чеку або навіть із невеликим “запасом” для клієнта.

Законодавство допускає похибку відпуску пального до 0,5%. Але, як показала перевірка, частина мереж виходить за ці межі.

Як вимірювали недолив

Зразки бензину А-95, придбані на АЗС, доправили до акредитованої лабораторії. Там об’єм пального виміряли мірним циліндром і перерахували густину.

Після цього фахівці за спеціальною формулою привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися безпосередньо на АЗС. Такий підхід дозволяє коректно порівняти фактичний об’єм відпущеного пального з тим, який був зазначений у чеку.

Для зручності результати розділили на три групи: зелену, синю та червону.

У зелену групу потрапили мережі, де зафіксовано перелив — тобто клієнт отримував трохи більше пального, ніж оплатив. У синю — мережі, де відпуск був точним або в межах допустимого законом недоливу. У червону — мережі, де клієнтам наливали менше бензину, ніж було оплачено, з перевищенням допустимої похибки.

Результати експертизи недоливу бензину А-95:

АЗС Фактичний відпуск, літрів % недоливу/ переливу Вартість 1 літра пального, грн* Вартість недоливу/ переливу, грн./літр Вартість 1 літра з врахуванням переливу/недоливу, грн./літр AMIC 2,001 +0,05% 74,60 -0,04 74,56 PARALLEL 2,010 +0,50% 74,43 -0,37 74,06 KLO 2,012 +0,60% 73,90 -0,44 73,46 ОККО 2,005 +0,25% 79,90 -0,20 79,70 UKRNAFTA 2,003 +0,15% 74,90 -0,11 74,79 AVANTAGE 7 2,009 +0,45% 72,95 -0,33 72,62 24/7 2000 0,00% 69,97 0,00 69,97 SOCAR 1,989 -0,55% 78,90 +0,44 79,34 PROLUX 1998 -0,10% 74,90 +0,07 74,97 БРСМ-НАФТА 1960 -2,00% 72,99 +1,49 74,48 BVS (Полтава) 1984 -0,80% 76,90 +0,62 77,52 MARSHALL 1938 -3,10% 73,99 +2,37 76,36 VST (Одеса) 1967 -1,65% 73,90 +1,24 75,14 AERO 8 1976 -1,20% 68,90 +0,84 69,74 MANGO 1964 -1,80% 72,99 +1,34 74,33 ESKO 1974 -1,30% 64,99 +0,86 65,85 EURO 5 (Київ) 1983 -0,85% 64,99 +0,56 65,55 ENERGY PLUS 1966 -1,70% 71,00 +1,23 72,23

*вартість зазначено на момент відбору.

Хто наливає з “бонусом”

У зеленій групі опинилися шість мереж. За даними експертів, у цих операторів зафіксовано перелив або “запас” на користь клієнта.

AMIC показала невеликий перелив на рівні 0,05%, що еквівалентно приблизно 4 копійкам на літрі. У KLO перелив становив 0,60%, або близько 44 копійок на літрі.

Також із запасом відпускають А-95 у мережах PARALLEL та UKRNAFTA — відповідно приблизно на 37 та 11 копійок на літрі. У AVANTAGE 7 перелив склав 0,45%, або близько 33 копійок на літрі, а в ОККО – 0,25%, або приблизно 20 копійок на літрі.

На перший погляд, це невеликі суми. Але така точність свідчить про контроль калібрування колонок і регулярну повірку обладнання. До того ж у багатьох із цих мереж діють програми лояльності, тому фактична ціна для клієнта може бути ще нижчою.

Хто працює в межах допуску

У синій групі опинилися мережі SOCAR, 24/7 та PROLUX. За даними експертизи, там пальне відпускали або точно по чеку, або в межах допустимої законом похибки.

Це означає, що формально порушення не зафіксовано, хоча частина таких результатів може бути близькою до граничного допустимого рівня.

Де зафіксували найбільший недолив

Найпроблемнішою виявилася червона група. За даними Інституту споживчих експертиз, більше ніж дозволені 0,5% бензину недоливають клієнтам дев’ять мереж — тобто половина всіх перевірених.

Найбільший недолив зафіксували у мережі MARSHALL — 2 грн 37 коп. на літрі. Це рекордний показник у межах цієї перевірки.

Серйозний недолив також виявили у мережі БРСМ-НАФТА — 1 грн 49 коп. на літрі. У VST недостача становила 1 грн 24 коп. на літрі, у MANGO — 1 грн 34 коп. на літрі, у BVS — 62 копійки на літрі.

Серед менших мереж-дискаунтерів AERO 8, EURO 5, ENERGY PLUS та ESKO також зафіксовано недолив — від 56 копійок до понад 1 грн на літрі.

Для окремої заправки різниця може здаватися незначною. Але якщо водій заправляє повний бак або регулярно користується однією мережею, сума втрат за місяць чи рік може бути відчутною.

Як працює схема недоливу

Механізм недоливу може бути досить простим. Один із варіантів — некоректне калібрування паливної колонки. Закон дозволяє технічну похибку до 0,5%, але за умисного втручання колонка може відпускати менше пального, ніж показує табло.

Інший варіант — встановлення спеціальних пристроїв, які фальсифікують показники наливу як на самій колонці, так і в касовій системі. Такі пристрої можуть дистанційно вмикатися й вимикатися, зокрема за допомогою мобільного телефону, що ускладнює їх виявлення під час звичайної перевірки.

Окремо експерти зазначають, що іноді проблема може виникати не на рівні всієї мережі, а на рівні конкретної АЗС. Наприклад, керівництво окремої станції може намагатися компенсувати втрати на логістиці або падіння маржі за рахунок клієнтів. У відповідальних мережах із цим борються за допомогою технічного контролю, ІТ-систем і регулярних перевірок.

Чому недолив важко помітити

Головна проблема для водія полягає в тому, що перевірити недолив під час звичайної заправки майже неможливо. Автомобіліст бачить суму, літри на колонці та чек, але не має точного інструменту для вимірювання фактичного об’єму пального, яке потрапило в бак.

До того ж паливний бак автомобіля не є мірною ємністю. Його фактичний об’єм може відрізнятися від паспортного, а рівень пального залежить від температури, нахилу автомобіля, форми бака та роботи датчика рівня.

Саме тому недолив на рівні кількох відсотків часто залишається непомітним для клієнта, але в масштабах мережі може давати значні додаткові доходи.

Експерти говорять про сотні мільйонів втрат

За словами директора Інституту споживчих експертиз Юрія Чорнобривця, ситуація з недоливом набирає обертів. Падіння проливів і маржі змушує окремих операторів, особливо в сегменті низьких цін, шукати додаткові способи заробітку.

Для автовласників це може означати втрати в сотні мільйонів гривень на рік. Адже недолив навіть на кілька десятків копійок чи гривню з літра при великих обсягах продажів перетворюється на дуже значні суми.

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Що робити водіям

Повністю самостійно перевірити точність відпуску пального на АЗС складно. Але водій може мінімізувати ризики.

Найпростіше — заправлятися на мережах, які проходять незалежні перевірки й мають стабільні результати. Також варто звертати увагу на підозріло низькі ціни: якщо бензин суттєво дешевший за ринок, економія може частково “зникнути” через недолив або проблеми з якістю.

Якщо після заправки є підозра на суттєвий недолив, варто зберегти чек, зафіксувати номер колонки, адресу АЗС, час заправки та звернутися до адміністрації мережі або контролюючих органів.