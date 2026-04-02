Експерти перевірили точність наливу дизпального на українських АЗС: де не доливають?

Суттєве здорожчання пального змушує водіїв менше їздити та більше економити під час поїздок. Але чи стали на українських заправках точніше наливати пальне?

Інститут споживчих експертиз оприлюднив результати дослідження точності відпуску дизельного пального на українських АЗС. І вони показали суттєві відхилення у частини операторів.

Як перевіряли АЗС

Дослідження охопило мережі різного масштабу — від великих національних операторів до регіональних і дискаунтерів. Серед перевірених — OKKO, WOG, KLO, PARALLEL, UKRNAFTA, UPG, а також низка менш відомих мереж – BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, 24/7, MANGO, MARKET. Окремо досліджено регіональні мережі, серед яких SLON (Одеса), СВОЇ (Київ), PROLUX, AERO 8, EURO 5 (Київська область).

Пальне відбирали безпосередньо на колонках, після чого його перевіряли в акредитованій лабораторії. Важливий нюанс — об’єм приводили до температури відбору, а також враховували густину дизеля. Це дозволило отримати максимально точний результат, без “похибок на папері”.

Скільки АЗС недоливають

Результати виявилися неоднорідними. Ринок умовно поділили на три частини.

Близько 40% перевірених мереж відпускають менше пального, ніж зазначено в чеку. Тобто водій фактично переплачує.

Ще приблизно третина працює в межах допустимої похибки — до 0,5%. Формально це норма, але на великих об’ємах навіть така різниця може бути відчутною.

Третина АЗС відпускає пальне точно або навіть із невеликим “плюсом” для клієнта.

Результати перевірки точності наливу навесні 2026 року:

АЗС Фактичний відпуск, літрів % недоливу/ переливу Вартість 1 літра пального, грн* Вартість недоливу/ переливу, грн./літр Вартість 1 літра з врахуванням переливу/недоливу, грн./літр ОККО 2,004 +0.20% 81,99 +0.164 82.15 WOG 2,003 +0.15% 81,99 +0.123 82.11 KLO 2,015 +0.35% 81,69 +0.286 81.98 PARALLEL 2,010 +0.25% 78,24 +0.196 78.44 UKRNAFTA 2,011 +0.15% 78,87 +0.118 78.99 UPG 2,005 +0.10% 81,99 +0.082 82.07 SLON (Одеса) 2,005 +0.25% 78,60 +0.197 78.80 24/7 1999 −0.05% 80,07 −0.040 80.03 EURO 5 (Київ) 1998 −0.10% 74,60 −0.075 74.53 BVS (Полтава) 2000 0% 77,99 0 77.99 PROLUX 1,990 −0.50% 75,80 −0.379 75.42 VST (Одеса) 2,000 0% 75,90 0 75.90 БРСМ-НАФТА 1,975 −1.25% 74,99 −0.937 74.05 СВОЇ 1,960 −2.00% 74,95 −1.499 73.45 MARSHALL 1,985 −0.75% 74,99 −0.562 74.43 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 1,986 −0.70% 77,99 −0.546 77.44 AERO 8 1,982 −0.90% 74,99 −0.675 74.32 MANGO 1,984 −0.80% 77,99 −0.624 77.37 MARKET 1,987 −0.65% 77,99 −0.507 77.48

Хто наливає чесно (і навіть більше)

За результатами дослідження, низка національних мереж продемонструвала відповідність або перевищення заявлених обсягів відпуску пального.

Зокрема, у мережах ОККО та WOG зафіксовано незначне перевищення обсягу відпуску — на рівні близько 16 і 12 копійок на літрі. Аналогічні результати отримано і для інших мереж, зокрема KLO (до 30 коп./л) PARALLEL (близько 20 коп./л), UKRNAFTA (близько 12 коп./л) та UPG. У цих випадках відхилення перебувають у межах часток відсотка та можуть пояснюватися особливостями калібрування обладнання.

Отримані результати свідчать про дотримання стандартів точності відпуску пального та контроль відповідності обладнання встановленим вимогам.

Хто працює “на межі”

Є група мереж, які не порушують нормативи, але працюють у допустимій зоні похибки.

Серед них — 24/7, PROLUX, BVS, VST та EURO 5. Формально тут все в межах стандарту, але запасу “на користь клієнта” вже немає.

Де зафіксували системний недолив

Найбільш проблемна категорія — мережі, де зафіксовано відхилення понад норму. Іншими словами, мова йде про системний недолив.

До цього списку увійшли СВОЇ, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, MANGO, MARKET та AERO 8.

Рівень недоливу відрізняється, але сам факт перевищення нормативної похибки свідчить про потенційні проблеми з обладнанням або контролем.

Що це означає для водія

На перший погляд, різниця у кілька десятків копійок на літрі виглядає незначною. Але якщо перевести це у повний бак або річний пробіг — суми стають відчутними.

Фактично йдеться про приховану переплату, яку водій не може перевірити без спеціального обладнання.

Крім того, це питання довіри до ринку. Адже різниця між мережами сьогодні — не лише у ціні чи сервісі, а й у реальній кількості пального.