Эксперты проверили точность налива дизтоплива на украинских АЗС: где обманывают?

ФОТО: Фрипик|
Обман на колонке? Исследование показало проблемы с точностью на АЗС
Существенное подорожание топлива заставляет водителей меньше ездить и больше экономить во время поездок. Но стали ли на украинских заправках точнее наливать топливо?
Институт потребительских экспертиз обнародовал результаты исследования точности отпуска дизельного топлива на украинских АЗС. И они показали существенные отклонения у части операторов.
Как проверяли АЗС
Исследование охватило сети разного масштаба - от крупных национальных операторов до региональных и дискаунтеров. Среди проверенных - OKKO, WOG, KLO, PARALLEL, UKRNAFTA, UPG, а также ряд менее известных сетей – BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, 24/7, MANGO, MARKET. Отдельно исследованы региональные сети, среди которых SLON (Одесса), СВОЇ (Киев), PROLUX, AERO 8, EURO 5 (Киевская область).
Топливо отбирали непосредственно на колонках, после чего его проверяли в аккредитованной лаборатории. Важный нюанс - объем приводили к температуре отбора, а также учитывали плотность дизеля. Это позволило получить максимально точный результат, без “погрешностей на бумаге”.
Сколько АЗС недоливают
Результаты оказались неоднородными. Рынок условно поделили на три части.
- Около 40% проверенных сетей отпускают меньше горючего, чем указано в чеке. То есть водитель фактически переплачивает.
- Еще примерно треть работает в пределах допустимой погрешности - до 0,5%. Формально это норма, но на больших объемах даже такая разница может быть ощутимой.
- Треть АЗС отпускает топливо точно или даже с небольшим “плюсом” для клиента.
Результаты проверки точности налива весной 2026 года:
|
АЗС
|
Фактический отпуск, литров
|
% недолива/
перелива
|
Стоимость 1 литра горючего, грн*
|
Стоимость недолива/ перелива
перелива, грн./литр
|
Стоимость 1 литра с учетом перелива/недолива, грн./литр
|
ОККО
|
2,004
|
+0.20%
|
81,99
|
+0.164
|
82.15
|
WOG
|
2,003
|
+0.15%
|
81,99
|
+0.123
|
82.11
|
КЛО
|
2,015
|
+0.35%
|
81,69
|
+0.286
|
81.98
|
PARALLEL
|
2,010
|
+0.25%
|
78,24
|
+0.196
|
78.44
|
UKRNAFTA
|
2,011
|
+0.15%
|
78,87
|
+0.118
|
78.99
|
UPG
|
2,005
|
+0.10%
|
81,99
|
+0.082
|
82.07
|
SLON (Одесса)
|
2,005
|
+0.25%
|
78,60
|
+0.197
|
78.80
|
24/7
|
1999
|
-0.05%
|
80,07
|
-0.040
|
80.03
|
EURO 5 (Киев)
|
1998
|
-0.10%
|
74,60
|
-0.075
|
74.53
|
BVS (Полтава)
|
2000
|
0%
|
77,99
|
0
|
77.99
|
PROLUX
|
1,990
|
-0.50%
|
75,80
|
-0.379
|
75.42
|
VST (Одесса)
|
2,000
|
0%
|
75,90
|
0
|
75.90
|
БРСМ-НАФТА
|
1,975
|
-1.25%
|
74,99
|
-0.937
|
74.05
|
СВОЇ
|
1,960
|
-2.00%
|
74,95
|
-1.499
|
73.45
|
MARSHALL
|
1,985
|
-0.75%
|
74,99
|
-0.562
|
74.43
|
ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ
|
1,986
|
-0.70%
|
77,99
|
-0.546
|
77.44
|
AERO 8
|
1,982
|
-0.90%
|
74,99
|
-0.675
|
74.32
|
MANGO
|
1,984
|
-0.80%
|
77,99
|
-0.624
|
77.37
|
MARKET
|
1,987
|
-0.65%
|
77,99
|
-0.507
|
77.48
Кто наливает честно (и даже больше)
По результатам исследования, ряд национальных сетей продемонстрировал соответствие или превышение заявленных объемов отпуска топлива.
В частности, в сетях ОККО и WOG зафиксировано незначительное превышение объема отпуска - на уровне около 16 и 12 копеек на литре. Аналогичные результаты получены и для других сетей, в частности KLO (до 30 коп./л) PARALLEL (около 20 коп./л), UKRNAFTA (около 12 коп./л) и UPG. В этих случаях отклонения находятся в пределах долей процента и могут объясняться особенностями калибровки оборудования.
Полученные результаты свидетельствуют о соблюдении стандартов точности отпуска топлива и контроль соответствия оборудования установленным требованиям.
Кто работает “на границе”
Есть группа сетей, которые не нарушают нормативы, но работают в допустимой зоне погрешности.
Среди них - 24/7, PROLUX, BVS, VST и EURO 5. Формально здесь все в пределах стандарта, но запаса “в пользу клиента” уже нет.
Где зафиксировали системный недолив
Наиболее проблемная категория - сети, где зафиксировано отклонение сверх нормы. Другими словами, речь идет о системном недоливе.
В этот список вошли СВОЇ, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, MANGO, MARKET и AERO 8.
Уровень недолива отличается, но сам факт превышения нормативной погрешности свидетельствует о потенциальных проблемах с оборудованием или контролем.
Что это значит для водителя
На первый взгляд, разница в несколько десятков копеек на литре выглядит незначительной. Но если перевести это в полный бак или годовой пробег - суммы становятся ощутимыми.
Фактически речь идет о скрытой переплате, которую водитель не может проверить без специального оборудования.
Кроме того, это вопрос доверия к рынку. Ведь разница между сетями сегодня - не только в цене или сервисе, но и в реальном количестве топлива.
"Результаты исследования свидетельствуют о необходимости регулярного контроля точности отпуска топлива и соответствия оборудования установленным требованиям", - отметил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.