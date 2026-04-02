Эксперты проверили точность налива дизтоплива на украинских АЗС: где обманывают?

Существенное подорожание топлива заставляет водителей меньше ездить и больше экономить во время поездок. Но стали ли на украинских заправках точнее наливать топливо?

Институт потребительских экспертиз обнародовал результаты исследования точности отпуска дизельного топлива на украинских АЗС. И они показали существенные отклонения у части операторов.

Кстати рейтинг качества бензина А-95 в Украине



Как проверяли АЗС

Исследование охватило сети разного масштаба - от крупных национальных операторов до региональных и дискаунтеров. Среди проверенных - OKKO, WOG, KLO, PARALLEL, UKRNAFTA, UPG, а также ряд менее известных сетей – BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, 24/7, MANGO, MARKET. Отдельно исследованы региональные сети, среди которых SLON (Одесса), СВОЇ (Киев), PROLUX, AERO 8, EURO 5 (Киевская область).

Топливо отбирали непосредственно на колонках, после чего его проверяли в аккредитованной лаборатории. Важный нюанс - объем приводили к температуре отбора, а также учитывали плотность дизеля. Это позволило получить максимально точный результат, без “погрешностей на бумаге”.

Сколько АЗС недоливают

Результаты оказались неоднородными. Рынок условно поделили на три части.

Около 40% проверенных сетей отпускают меньше горючего, чем указано в чеке. То есть водитель фактически переплачивает.

Еще примерно треть работает в пределах допустимой погрешности - до 0,5%. Формально это норма, но на больших объемах даже такая разница может быть ощутимой.

Треть АЗС отпускает топливо точно или даже с небольшим “плюсом” для клиента.

Результаты проверки точности налива весной 2026 года:

АЗС Фактический отпуск, литров % недолива/ перелива Стоимость 1 литра горючего, грн* Стоимость недолива/ перелива перелива, грн./литр Стоимость 1 литра с учетом перелива/недолива, грн./литр ОККО 2,004 +0.20% 81,99 +0.164 82.15 WOG 2,003 +0.15% 81,99 +0.123 82.11 КЛО 2,015 +0.35% 81,69 +0.286 81.98 PARALLEL 2,010 +0.25% 78,24 +0.196 78.44 UKRNAFTA 2,011 +0.15% 78,87 +0.118 78.99 UPG 2,005 +0.10% 81,99 +0.082 82.07 SLON (Одесса) 2,005 +0.25% 78,60 +0.197 78.80 24/7 1999 -0.05% 80,07 -0.040 80.03 EURO 5 (Киев) 1998 -0.10% 74,60 -0.075 74.53 BVS (Полтава) 2000 0% 77,99 0 77.99 PROLUX 1,990 -0.50% 75,80 -0.379 75.42 VST (Одесса) 2,000 0% 75,90 0 75.90 БРСМ-НАФТА 1,975 -1.25% 74,99 -0.937 74.05 СВОЇ 1,960 -2.00% 74,95 -1.499 73.45 MARSHALL 1,985 -0.75% 74,99 -0.562 74.43 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 1,986 -0.70% 77,99 -0.546 77.44 AERO 8 1,982 -0.90% 74,99 -0.675 74.32 MANGO 1,984 -0.80% 77,99 -0.624 77.37 MARKET 1,987 -0.65% 77,99 -0.507 77.48

Кто наливает честно (и даже больше)

По результатам исследования, ряд национальных сетей продемонстрировал соответствие или превышение заявленных объемов отпуска топлива.

В частности, в сетях ОККО и WOG зафиксировано незначительное превышение объема отпуска - на уровне около 16 и 12 копеек на литре. Аналогичные результаты получены и для других сетей, в частности KLO (до 30 коп./л) PARALLEL (около 20 коп./л), UKRNAFTA (около 12 коп./л) и UPG. В этих случаях отклонения находятся в пределах долей процента и могут объясняться особенностями калибровки оборудования.

Полученные результаты свидетельствуют о соблюдении стандартов точности отпуска топлива и контроль соответствия оборудования установленным требованиям.

Также интересно сколько стоит проехать 100 км на бензине, дизеле или электро



Кто работает “на границе”

Есть группа сетей, которые не нарушают нормативы, но работают в допустимой зоне погрешности.

Среди них - 24/7, PROLUX, BVS, VST и EURO 5. Формально здесь все в пределах стандарта, но запаса “в пользу клиента” уже нет.

Где зафиксировали системный недолив

Наиболее проблемная категория - сети, где зафиксировано отклонение сверх нормы. Другими словами, речь идет о системном недоливе.

В этот список вошли СВОЇ, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, MANGO, MARKET и AERO 8.

Уровень недолива отличается, но сам факт превышения нормативной погрешности свидетельствует о потенциальных проблемах с оборудованием или контролем.

Что это значит для водителя

На первый взгляд, разница в несколько десятков копеек на литре выглядит незначительной. Но если перевести это в полный бак или годовой пробег - суммы становятся ощутимыми.

Фактически речь идет о скрытой переплате, которую водитель не может проверить без специального оборудования.

Кроме того, это вопрос доверия к рынку. Ведь разница между сетями сегодня - не только в цене или сервисе, но и в реальном количестве топлива.