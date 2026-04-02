Эксперты проверили точность налива дизтоплива на украинских АЗС: где обманывают?

В Украине проверили точность отпуска дизельного топлива на АЗС. Результаты показали: далеко не все сети наливают столько, сколько вы заплатили оператору заправки.
Недолив на АЗС в Украине: результаты проверки дизельного топлива 2026

Обман на колонке? Исследование показало проблемы с точностью на АЗС

Александр Бабенко
2 апреля, 09:10
Существенное подорожание топлива заставляет водителей меньше ездить и больше экономить во время поездок. Но стали ли на украинских заправках точнее наливать топливо?

Институт потребительских экспертиз обнародовал результаты исследования точности отпуска дизельного топлива на украинских АЗС. И они показали существенные отклонения у части операторов.

Как проверяли АЗС

Исследование охватило сети разного масштаба - от крупных национальных операторов до региональных и дискаунтеров. Среди проверенных - OKKO, WOG, KLO, PARALLEL, UKRNAFTA, UPG, а также ряд менее известных сетей – BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, 24/7, MANGO, MARKET. Отдельно исследованы региональные сети, среди которых SLON (Одесса), СВОЇ (Киев), PROLUX, AERO 8, EURO 5 (Киевская область).

Топливо отбирали непосредственно на колонках, после чего его проверяли в аккредитованной лаборатории. Важный нюанс - объем приводили к температуре отбора, а также учитывали плотность дизеля. Это позволило получить максимально точный результат, без “погрешностей на бумаге”.

Сколько АЗС недоливают

Результаты оказались неоднородными. Рынок условно поделили на три части.

  • Около 40% проверенных сетей отпускают меньше горючего, чем указано в чеке. То есть водитель фактически переплачивает.
  • Еще примерно треть работает в пределах допустимой погрешности - до 0,5%. Формально это норма, но на больших объемах даже такая разница может быть ощутимой.
  • Треть АЗС отпускает топливо точно или даже с небольшим “плюсом” для клиента.

Результаты проверки точности налива весной 2026 года:

АЗС

Фактический отпуск, литров

% недолива/

перелива

Стоимость 1 литра горючего, грн*

Стоимость недолива/ перелива

перелива, грн./литр

Стоимость 1 литра с учетом перелива/недолива, грн./литр

ОККО

2,004

+0.20%

81,99

+0.164

82.15

WOG

2,003

+0.15%

81,99

+0.123

82.11

КЛО

2,015

+0.35%

81,69

+0.286

81.98

PARALLEL

2,010

+0.25%

78,24

+0.196

78.44

UKRNAFTA

2,011

+0.15%

78,87

+0.118

78.99

UPG

2,005

+0.10%

81,99

+0.082

82.07

SLON (Одесса)

2,005

+0.25%

78,60

+0.197

78.80

24/7

1999

-0.05%

80,07

-0.040

80.03

EURO 5 (Киев)

1998

-0.10%

74,60

-0.075

74.53

BVS (Полтава)

2000

0%

77,99

0

77.99

PROLUX

1,990

-0.50%

75,80

-0.379

75.42

VST (Одесса)

2,000

0%

75,90

0

75.90

БРСМ-НАФТА

1,975

-1.25%

74,99

-0.937

74.05

СВОЇ

1,960

-2.00%

74,95

-1.499

73.45

MARSHALL

1,985

-0.75%

74,99

-0.562

74.43

ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ

1,986

-0.70%

77,99

-0.546

77.44

AERO 8

1,982

-0.90%

74,99

-0.675

74.32

MANGO

1,984

-0.80%

77,99

-0.624

77.37

MARKET

1,987

-0.65%

77,99

-0.507

77.48

Кто наливает честно (и даже больше)

По результатам исследования, ряд национальных сетей продемонстрировал соответствие или превышение заявленных объемов отпуска топлива.

В частности, в сетях ОККО и WOG зафиксировано незначительное превышение объема отпуска - на уровне около 16 и 12 копеек на литре. Аналогичные результаты получены и для других сетей, в частности KLO (до 30 коп./л) PARALLEL (около 20 коп./л), UKRNAFTA (около 12 коп./л) и UPG. В этих случаях отклонения находятся в пределах долей процента и могут объясняться особенностями калибровки оборудования.

Полученные результаты свидетельствуют о соблюдении стандартов точности отпуска топлива и контроль соответствия оборудования установленным требованиям.

Кто работает “на границе”

Есть группа сетей, которые не нарушают нормативы, но работают в допустимой зоне погрешности.

Среди них - 24/7, PROLUX, BVS, VST и EURO 5. Формально здесь все в пределах стандарта, но запаса “в пользу клиента” уже нет.

Где зафиксировали системный недолив

Наиболее проблемная категория - сети, где зафиксировано отклонение сверх нормы. Другими словами, речь идет о системном недоливе.

В этот список вошли СВОЇ, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, MANGO, MARKET и AERO 8.

Уровень недолива отличается, но сам факт превышения нормативной погрешности свидетельствует о потенциальных проблемах с оборудованием или контролем.

Что это значит для водителя

На первый взгляд, разница в несколько десятков копеек на литре выглядит незначительной. Но если перевести это в полный бак или годовой пробег - суммы становятся ощутимыми.

Фактически речь идет о скрытой переплате, которую водитель не может проверить без специального оборудования.
Кроме того, это вопрос доверия к рынку. Ведь разница между сетями сегодня - не только в цене или сервисе, но и в реальном количестве топлива.

"Результаты исследования свидетельствуют о необходимости регулярного контроля точности отпуска топлива и соответствия оборудования установленным требованиям", - отметил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

