Дизель проти гібридів та "бензинок": незалежний тест популярних кросоверів на українських дорогах

В межах випробування колона автомобілів подолала маршрут протяжністю 400 км. Тест включав чотири контрольні заміри: перевірку витрати пального за бортовим комп’ютером на швидкостях 90, 110 та 130 км/год, а також фінальний підрахунок традиційним способом – за кількістю залитих літрів під час повторної заправки до повного бака наприкінці дня.

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Критерії відбору учасників та список моделей

Організатори обирали кросовери для дослідження за трьома основними критеріями:

Найменші представники категорії C-SUV без прив’язки до типу двигуна;

Середні за габаритами моделі, але з обмеженням за об’ємом двигуна до 1,5 літра (як класичні ДВЗ, так і гібриди);

Винятки – популярні моделі, які на українському ринку представлені переважно або виключно з системою повного приводу (4WD).

Також автори додали до переліку один дизельний автомобіль, щоб наочно порівняти його ефективність із сучасними бензиновими та гібридними технологіями. У великому порівняльному заїзді взяли участь одразу десять автомобілів:

Škoda Karoq (1.4 TSI, 150 к.с., FWD, 8АТ); Ford Kuga (1.5, 186 к.с., FWD, 8АТ); Honda HR-V (Гібрид e:HEV 1.5, 131 к.с., e-CVT); CUPRA Formentor (2.0 TDI, 150 к.с., FWD, 7-DSG); Nissan Qashqai (Гібрид e-Power 1.5, 190 к.с., FWD, редуктор); Nissan Qashqai (MHEV 1.3, 158 к.с., AWD, CVT); Peugeot 3008 (Гібрид 1.2, 136 к.с., FWD, e-DCS 6); Subaru Crosstrek (2.0, 156 к.с., AWD, CVT); Suzuki S-Cross (1.4 Boosterjet, 140 к.с., AWD, 6AT); Mazda CX-30 (2.0 SkyActiv, 165 к.с., FWD, 6АТ).

Заміри на швидкостях 90, 110 та 130 км/год

На першому відрізку за швидкості 90 км/год трійка лідерів сформувалася несподіваним чином. Гібридний силовий агрегат Honda HR-V показав винятковий результат у 4,0 л/100 км. Nissan Qashqai у гібридному виконанні e-Power спожив лише трохи більше – 4,4 літра. Дизельний CUPRA Formentor продемонстрував аналогічний показник, розділивши з Nissan другу сходинку, а третє місце посіла Škoda Karoq із результатом 4,9 л/100 км.

При прискоренні колони до 110 км/год ситуація дещо змінилася. Дизельний CUPRA Formentor перехопив першість із показником 4,4 л/100 км. Другим фінішував Nissan Qashqai e-Power (4,5 л/100 км), а третій результат у 4,7 літра показала Honda HR-V.

Дивіться повний тест на каналі “Ідеальне Авто”:

Найвищий швидкісний режим у 130 км/год зрівняв японських конкурентів: Honda та Nissan e-Power показали однакову витрату – 5,8 л/100 км. Водночас дизельний CUPRA Formentor виявився на 0,1 літра економніший за них. Третю позицію несподівано виборов Peugeot 3008 з показником 6,3 л/100 км.

Підсумки: хто став абсолютним лідером економічності?

Фінальна заправка на АЗС наприкінці довела цікаві спостереження – абсолютним лідером великого тесту став дизельний CUPRA Formentor із середнім реальним показником 4,95 л/100 км.

Проте сучасні бензинові гібриди нав'язали важку боротьбу дизелю: Honda HR-V та Nissan Qashqai e-Power фінішували зовсім поруч із результатами 5,08 та 5,31 літра відповідно. З іншого боку таблиці опинився американський кросовер Ford Kuga – як найважчий та найпотужніший учасник заїзду, він очікувано мав найбільший апетит, хоча і таку різницю не можна назвати критичною.

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