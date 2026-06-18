На каких АЗС недоливают А-95: результаты проверки

Цены на топливо в Украине остаются высокими и могут снова пойти вверх, если ситуация на Ближнем Востоке будет ухудшаться. В таких условиях даже небольшой недолив бензина на каждый литр становится для недобросовестных продавцов существенным источником дополнительной прибыли.

Институт потребительских экспертиз провёл масштабную проверку украинских АЗС, чтобы выяснить, насколько точно заправки отпускают топливо. На этот раз специалисты проверяли самый популярный бензин – А-95.

Кстати эксперты проверили точность налива дизельного топлива

Контрольные образцы были отобраны как в сетях премиальных брендов (ОККО, AMIC, UKRNAFTA, PARALLEL, KLO, SOCAR), так и в сетях, позиционирующих себя как дискаунтеры (AVANTAGE 7, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, 24/7, MANGO).

Также специалисты проверили и небольшие региональные сети, популярные в своих регионах (PROLUX, AERO 8, EURO 5 (Киевская обл.), ENERGY PLUS, ESKO). Далее образцы были отправлены в аккредитованную лабораторию для проведения измерений. К сожалению, худшие опасения экспертов оправдались, хотя и положительные результаты также имеются.

Что показала проверка

Результаты экспертизы оказались тревожными. По данным Института потребительских экспертиз, 50% проверенных сетей отпускают топливо с нарушением допустимой погрешности, то есть фактически недоливают бензин клиентам.

Еще около 20% сетей работают в пределах допустимых параметров, но находятся “на грани” действующих допусков. И лишь почти 30% проверенных сетей продают топливо точно по чеку или даже с небольшим “запасом” для клиента.

Законодательство допускает погрешность при отпуске топлива до 0,5%. Но, как показала проверка, часть сетей выходит за эти пределы.

Как измеряли недолив

Образцы бензина А-95, приобретенные на АЗС, доставили в аккредитованную лабораторию. Там объем топлива измерили мерным цилиндром и рассчитали плотность.

После этого специалисты по специальной формуле привели объемы к температуре, при которой пробы отбирались непосредственно на АЗС. Такой подход позволяет корректно сравнить фактический объем отпущенного топлива с тем, который был указан в чеке.

Для удобства результаты разделили на три группы: зеленую, синюю и красную.

В зеленую группу попали сети, где зафиксирован перелив – то есть клиент получал немного больше топлива, чем оплатил. В синюю – сети, где отпуск был точным или в пределах допустимого законом недолива. В красную – сети, где клиентам наливали меньше бензина, чем было оплачено, с превышением допустимой погрешности.

Результаты экспертизы недолива бензина А-95:

АЗС Фактическая отдача, литров % недолива/ перелива Стоимость 1 литра топлива, грн* Стоимость недолива/ перелива, грн./литр Стоимость 1 литра с учетом перелива/недолива, грн./литр AMIC 2,001 +0,05% 74,60 -0,04 74,56 PARALLEL 2,010 +0,50% 74,43 -0,37 74,06 KLO 2,012 +0,60% 73,90 -0,44 73,46 ОККО 2,005 +0,25% 79,90 -0,20 79,70 UKRNAFTA 2,003 +0,15% 74,90 -0,11 74,79 AVANTAGE 7 2,009 +0,45% 72,95 -0,33 72,62 24/7 2000 0,00% 69,97 0,00 69,97 SOCAR 1,989 -0,55% 78,90 +0,44 79,34 PROLUX 1998 -0,10% 74,90 +0,07 74,97 БРСМ-НАФТА 1960 -2,00% 72,99 +1,49 74,48 BVS (Полтава) 1984 -0,80% 76,90 +0,62 77,52 MARSHALL 1938 -3,10% 73,99 +2,37 76,36 VST (Одесса) 1967 -1,65% 73,90 +1,24 75,14 AERO 8 1976 -1,20% 68,90 +0,84 69,74 MANGO 1964 -1,80% 72,99 +1,34 74,33 ESKO 1974 -1,30% 64,99 +0,86 65,85 EURO 5 (Киев) 1983 -0,85% 64,99 +0,56 65,55 ENERGY PLUS 1966 -1,70% 71,00 +1,23 72,23

*Стоимость указана на момент отбора.

Кто наливает с “бонусом”

В зеленой группе оказались шесть сетей. По данным экспертов, у этих операторов зафиксирован перелив или “запас” в пользу клиента.

AMIC показала небольшой перелив на уровне 0,05%, что эквивалентно примерно 4 копейкам на литр. У KLO перелив составил 0,60%, или около 44 копеек на литр.

Также с запасом отпускают А-95 в сетях PARALLEL и UKRNAFTA – соответственно примерно на 37 и 11 копеек за литр. В AVANTAGE 7 перелив составил 0,45%, или около 33 копеек за литр, а в ОККО – 0,25%, или примерно 20 копеек за литр.

На первый взгляд, это небольшие суммы. Но такая точность свидетельствует о контроле калибровки колонок и регулярной поверке оборудования. К тому же во многих из этих сетей действуют программы лояльности, поэтому фактическая цена для клиента может быть еще ниже.

Кто работает в пределах допуска

В синюю группу попали сети SOCAR, 24/7 и PROLUX. По данным экспертизы, там топливо отпускали либо точно по чеку, либо в пределах допустимой законом погрешности.

Это означает, что формально нарушений не зафиксировано, хотя часть таких результатов может быть близка к предельному допустимому уровню.

Где зафиксировали наибольший недолив

Наиболее проблемной оказалась красная группа. По данным Института потребительских экспертиз, более чем на 0,5% бензина недоливают клиентам девять сетей — то есть половина всех проверенных.

Наибольший недолив зафиксировали в сети MARSHALL – 2 грн 37 коп. на литре. Это рекордный показатель в рамках данной проверки.

Серьезный недолив также выявили в сети БРСМ-НАФТА – 1 грн 49 коп. на литр. В сети VST недолив составил 1 грн 24 коп. на литр, в MANGO – 1 грн 34 коп. на литр, в BVS — 62 копейки на литр.

Среди небольших сетей-дискаунтеров AERO 8, EURO 5, ENERGY PLUS и ESKO также зафиксирован недолив — от 56 копеек до более 1 грн на литр.

Для отдельной заправки разница может показаться незначительной. Но если водитель заправляет полный бак или регулярно пользуется одной сетью, сумма потерь за месяц или год может быть ощутимой.

Как работает схема недолива

Механизм недолива может быть довольно простым. Один из вариантов – некорректная калибровка топливной колонки. Закон допускает техническую погрешность до 0,5%, но при умышленном вмешательстве колонка может отпускать меньше топлива, чем показывает табло.

Другой вариант – установка специальных устройств, которые фальсифицируют показатели налива как на самой колонке, так и в кассовой системе. Такие устройства могут дистанционно включаться и выключаться, в частности с помощью мобильного телефона, что затрудняет их обнаружение во время обычной проверки.

Отдельно эксперты отмечают, что иногда проблема может возникать не на уровне всей сети, а на уровне конкретной АЗС. Например, руководство отдельной станции может пытаться компенсировать потери на логистике или падение маржи за счет клиентов. В ответственных сетях с этим борются с помощью технического контроля, ІТ-систем и регулярных проверок.

Почему недолив трудно заметить

Главная проблема для водителя заключается в том, что проверить недолив во время обычной заправки практически невозможно. Автомобилист видит сумму, литры на колонке и чек, но не имеет точного инструмента для измерения фактического объема топлива, попавшего в бак.

К тому же топливный бак автомобиля не является мерной ёмкостью. Его фактический объём может отличаться от паспортного, а уровень топлива зависит от температуры, наклона автомобиля, формы бака и работы датчика уровня.

Именно поэтому недолив в несколько процентов часто остается незаметным для клиента, но в масштабах сети может приносить значительные дополнительные доходы.

Эксперты говорят о сотнях миллионов убытков

По словам директора Института потребительских экспертиз Юрия Чернобривца, ситуация с недоливом набирает обороты. Падение объемов продаж и маржи заставляет отдельных операторов, особенно в сегменте низких цен, искать дополнительные способы заработка.

Для автовладельцев это может означать потери в сотни миллионов гривен в год. Ведь недолив даже на несколько десятков копеек или гривну с литра при больших объемах продаж превращается в очень значительные суммы.

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Что делать водителям

Полностью самостоятельно проверить точность отлива топлива на АЗС сложно. Но водитель может минимизировать риски.

Проще всего – заправляться на сетях, которые проходят независимые проверки и демонстрируют стабильные результаты. Также стоит обращать внимание на подозрительно низкие цены: если бензин существенно дешевле рыночного, экономия может частично “исчезнуть” из-за недолива или проблем с качеством.

Если после заправки есть подозрение на существенный недолив, стоит сохранить чек, зафиксировать номер колонки, адрес АЗС, время заправки и обратиться в администрацию сети или в контролирующие органы.