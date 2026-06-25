Авторинок під диктовку АЗС: чому бензинові авто знову стали популярнішими

За даними Інституту досліджень авторинку, у травні 2026 року паливний фактор став одним із головних драйверів зміни попиту на авто в Україні. Бензин А-95 подешевшав до 76 грн/л, дизельне пальне подорожчало до 86 грн/л, а електромобілі продовжили втрачати частку через податкові та інфраструктурні чинники.

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Покупці знову подивилися на бензин

Головний переможець травня — бензинові автомобілі. На внутрішньому ринку їхня частка зросла до 43,9%. Це плюс один відсотковий пункт за місяць.

Причина проста: бензин став дешевшим. Зниження ціни А-95 на 3,3 грн за літр зробило класичні бензинові мотори знову привабливішими для тих, хто шукає авто на щодень.

Для більшості приватних покупців бензиновий автомобіль залишається найзрозумілішим варіантом. Він не потребує складної паливної апаратури, не має проблем із сажовими фільтрами, простіший в обслуговуванні й легше перепродається.

Особливо добре це працює у сегменті недорогих кросоверів, хетчбеків та седанів. Покупець бачить дешевший бензин на стелі АЗС і швидко повертається до звичного рішення.

Дизель не зник, але його роль змінюється

На внутрішньому ринку дизельні авто навіть трохи зросли в частці — до 26%. Це плюс 0,6 відсоткового пункту за місяць.

На перший погляд це дивно, адже дизель у травні подорожчав до 86 грн/л. Але український ринок має сильну інерцію. Дизельні універсали, мінівени та кросовери давно сприймаються як “робоча валюта”: вони мало споживають, добре їдуть на трасі й залишаються ліквідними.

Проте у свіжому імпорті ситуація інша. Там частка дизеля скоротилася до 20,2%. Покупці, які лише планують завезти авто з-за кордону, рахують усе наперед: ціну машини, доставку, розмитнення, ремонт, майбутню витрату пального та сервіс.

І при дизелі по 86 грн/л аргументи на користь легкового дизельного авто стають слабшими. Особливо якщо йдеться не про комерційне використання, а про звичайні поїздки містом.

Дизель стає паливом для бізнесу

Травневі цифри показують важливий зсув. Дизель поступово відходить від статусу універсального вибору для всіх і дедалі більше стає паливом для комерції.

У нових автомобілях частка дизеля навіть зросла до 19,4%. Але це зростання тримається не на приватному покупцеві, а на корпоративних автопарках, великих позашляховиках, пікапах і техніці, де дизель досі має сенс.

Для юридичних осіб важливий не лише цінник на літр пального. Вони рахують загальну вартість володіння, пробіги, витрату, ресурс двигуна, вантажопідйомність і можливість працювати в складних умовах. Там дизель усе ще може вигравати.

Але для пересічного покупця легкового авто формула змінилася. Якщо дизель дорожчий за бензин, а пробіги невеликі, економіка такої покупки стає менш переконливою.

ГБО залишається тихою гаванню

Автомобілі з газобалонним обладнанням на внутрішньому ринку зберегли частку 20,2%. Жодних різких рухів, але й жодного обвалу.

Пропан-бутан у травні подешевшав до 46,5 грн/л, тож ГБО продовжує виконувати свою головну функцію — бути найдоступнішим способом пересування для тих, хто багато їздить і рахує кожну гривню.

Газ особливо добре тримається у сегменті старших бензинових авто, великих седанів, мінівенів і кросоверів. Там витрата бензину могла б бити по бюджету, а ГБО дозволяє тримати витрати під контролем.

Цей сегмент не виглядає модним, але він дуже живучий. Поки різниця між бензином і газом залишається великою, попит на ГБО нікуди не зникне.

Електромобілі взяли паузу

Найскладніша ситуація — в електромобілів. На внутрішньому ринку їхня частка знизилася до 7,1%. Це мінус 1,4 відсоткового пункту за місяць.

Причин кілька. Перша — подорожчання електромобілів після повернення ПДВ з 1 січня 2026 року. Друга — обмежена кількість покупців, які мають зручний доступ до домашньої зарядки за побутовим тарифом.

Третя причина — енергетична невизначеність. Ризики відключень електроенергії змусили частину покупців знову оцінити переваги паливної автономності. Коли машина має бак бензину чи дизеля, її простіше швидко “заправити” і поїхати далі.

Електромобілі не зникають із ринку. Але легкий період їхнього зростання завершився. Тепер покупець уважніше дивиться на батарею, запас ходу, можливість домашньої зарядки та реальну вартість володіння.

Імпорт вживаних авто: бензин перехоплює ініціативу

У сегменті свіжопригнаних авто паливна реакція була найпомітнішою. Частка бензинових машин зросла до 56,9%.

Імпортери швидко переорієнтовуються на бензинові малолітражки з Європи та США. Такі авто простіше продати, коли бензин дешевшає, а дизель дорожчає.

Дизельний імпорт, навпаки, просів до 20,2%. Це прямий наслідок високої ціни дизельного пального. Покупець уже не так охоче бере на себе ризики, пов’язані з дизельним двигуном, складною паливною системою, турбіною, EGR, сажовим фільтром та AdBlue.

Гібриди в імпорті зросли до 8,6%. Вони стають компромісом для тих, хто хоче низьку витрату, але не готовий повністю залежати від зарядної інфраструктури. У 2026 році це дуже сильний аргумент.

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Нові авто: салони теж реагують на паливні ціни

На ринку нових авто частка бензинових моделей зросла до 40,5%. Тут працює попит на класичні кросовери середнього цінового сегмента.

Покупець нового авто також рахує майбутні витрати, але в автосалонах велику роль відіграють фінансові програми, кредитування, лізинг і корпоративні закупівлі.

Саме тому дизель у нових авто не просів, а зріс до 19,4%. Нові дизельні машини часто купують не приватні водії, а бізнес. Для корпоративних автопарків дизель усе ще може бути раціональним вибором при великих пробігах.

Гібриди, навпаки, втратили частку — до 31,3%. Це все ще величезний сегмент ринку, але травневе падіння може пояснюватися вимиванням складських запасів популярних моделей. Частину попиту тимчасово перехопили бензинові та дизельні конкуренти.

Авторинок став дуже чутливим до стели АЗС

Травень 2026 року показав, що український авторинок став надзвичайно пластичним. Покупці миттєво реагують на зміну цін на пальне.

Подешевшав бензин — і бензинові авто знову пішли вгору. Подорожчав дизель — і його частка у свіжому імпорті почала знижуватися. Електромобілі подорожчали через податки та отримали інфраструктурні ризики — і частина покупців поставила їх “на паузу”.

Це не означає, що якийсь тип пального остаточно переміг. Ринок просто став чеснішим. Кожен покупець обирає те, що найкраще працює саме в його сценарії.

Для міста й невеликих пробігів дедалі привабливішим виглядає бензин. Для економних власників старших авто ГБО залишається найнижчим порогом витрат. Для бізнесу дизель усе ще тримає позиції. Для електромобілів починається етап більш зрілого, обережного вибору.

Головний висновок травня простий: українці більше не купують “тип двигуна”. Вони купують прогнозовану вартість кожного кілометра.