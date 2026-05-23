Скільки коштує поставити газ на авто: коли ГБО ще має сенс

Поставити газове обладнання для роботи автомобільного бензинового двигуна на пропан-бутані в Україні у 2026 році коштує від кількох десятків тисяч гривень до вартості старого вживаного автомобіля.

Згідно з ринковим аналізом сайту Авто24 серед профільних СТО, встановлення в бензиновий автомобіль газо-балонного обладнання (ГБО) коштує приблизно від 500 євро (від 21 000 грн), а для складніших систем вартість може бути значно вищою. Окремі сервіси вказують діапазон для ГБО 4 покоління від 20 000 до 147 000 грн — залежно від типу двигуна, кількості циліндрів, бренду обладнання та складності монтажу.

Чому “поставити газ” більше не означає просто зекономити

Ще кілька років тому відповідь була майже очевидною: якщо автомобіль багато їздить на бензині, ГБО швидко окупиться. Газ коштував помітно дешевше, обладнання було доступнішим, а більшість популярних моторів нормально працювали з системами ГБО 4 покоління.

Тепер усе складніше. Станом на кінець травня 2026 року середня ціна бензину А-95 в Україні становить 74 грн/л, а автомобільного газу — 48 грн/л. Різниця між пальним залишається, але вона вже не така суттєва, як раніше. До того ж авто на газі зазвичай споживає на 10–15% більше пального, ніж на бензині.

Тому головне питання звучить не “скільки коштує поставити газ”, а “чи встигне це обладнання окупитися саме на вашому автомобілі”.

Навіть за наявності ГБО авто буде споживати бензин.

Скільки коштує ГБО для звичайного бензинового авто

Найпростіший сценарій — це атмосферний бензиновий двигун із розподіленим упорскуванням. Саме такі мотори найкраще підходять для встановлення класичного ГБО 4 покоління. Для них вартість зазвичай найнижча, монтаж простіший, а ризик дорогих технічних нюансів менший.

У реальних умовах власнику треба орієнтуватися не лише на ціну комплекту, а на повну суму “під ключ”. Вона включає обладнання, балон, форсунки, редуктор, магістралі, електронний блок керування, роботу майстрів, налаштування, документи та подальше оформлення змін у сервісному центрі МВС.

Для популярних 4-циліндрових авто бюджетного або середнього класу реалістичний старт — близько 21 – 35 тисяч гривень. Якщо йдеться про якісніші компоненти, складніший монтаж або автомобіль із вищими вимогами до налаштування, сума легко переходить у діапазон 40–60 тисяч гривень, стверджують в столичній компанії MOTOR-GAS.

Чому на деякі авто газ ставити дорого

Найбільше ціну підвищує не бренд автомобіля, а конструкція двигуна. Якщо мотор має безпосереднє впорскування бензину, гібридну систему або складну електроніку, стандартна “газова” схема вже не працює так просто.

Для таких авто потрібні дорожчі комплекти, тонше налаштування та часто часткова подача бензину разом із газом. Тобто економія є, але вона менша, бо двигун усе одно споживає певну кількість бензину. За даними профільних сервісів, для авто з прямим упорскуванням рішення можуть стартувати від 700 – 950 євро, а системи вищого рівня можуть коштувати суттєво дорожче.

Саме тому власнику сучасного турбомотора варто не гнатися за найнижчою ціною, а спершу з’ясувати, чи має конкретний двигун нормальну статистику роботи на газі. Інакше економія на пальному може закінчитися дорогим ремонтом.

ГБО – це додатковий сервіс

Після встановлення ГБО потрібно буде його обслуговувати. Як правило, воно включає періодичне техобслуговування через кожні 10 000 км. Цей сервіс потрібно буде проходити додатково до звичайного. Він включає заміну фільтрів та перевірку працездатності обладнання.

Як правило, проходження техобслуговування – це ще й передумова дотримання гарантії (її можуть надавати терміном до 3 років).

Кожні 10 тисяч км потрібно заїжджати на спеціалізований сервіс.

Найдешевше – замінити фільтри, перевірити кріплення та герметичність системи. Ця процедура, яка проводиться раз в 10 000 км, коштує 1000 – 1500 грн. Через кожні 30 тисяч до цих робіт додають чистку газових форсунок (залежно від кількості циліндрів у двигуні це коштує від двох тисяч до 3500 грн). Кожні 60 тисяч треба ремонтувати редуктор (існує спеціальний ремкомплект), а на двигунах без гідрокомпенсації – регулюються зазори (прозіри) клапанів (2 – 20 тисяч грн). На 120 тисячах км потрібно замінити шланги. Якщо якийсь вузол ГБО вийде з ладу, його потрібно замінити.

Скільки ще треба заплатити за оформлення

Після встановлення ГБО автомобіль треба переоформити. Це не формальність “для галочки”, а зміна конструкції транспортного засобу. Головний сервісний центр МВС пояснює, що після встановлення обладнання потрібні документи від СТО, свідоцтво про погодження конструкції, сертифікат відповідності або акт технічної експертизи, а також перереєстрація автомобіля.

Якщо ГБО встановлюють на авто, ввезене з-за кордону ще до першої реєстрації, процедура включає розмитнення, отримання дозволу на встановлення, монтаж на сертифікованій СТО, сертифікацію, експертне дослідження та звернення до сервісного центру МВС.

На практиці оформлення додає до бюджету ще кілька тисяч гривень. Деякі СТО пропонують допомогу з документами “під ключ”, але це також окрема послуга (3-5 тисяч грн). Тому рахувати окупність лише від ціни комплекту ГБО — помилка.

Коли газ окупиться

Окупність обладнання залежить від “апетиту” та щорічного пробігу конкретного авто. Якщо легковик на бензині споживає 10 л/100 км, то при ціні бензину 74 грн/л кожні 100 км коштують близько 740 грн. На газі витрата може зрости до 11–12 л/100 км. При ціні 48 грн/л це приблизно 520 – 570 грн на 100 км.

Тобто економія може становити орієнтовно 170 – 220 грн на кожні 100 км. Якщо встановлення та оформлення коштують 35 – 45 тисяч гривень, окупність настане приблизно через 16 – 25 тисяч кілометрів. Це нормальний сценарій для таксі, службового авто, кур’єрської машини або приватного автомобіля, який щороку проходить великі пробіги.

Але якщо власник їздить 7–10 тисяч кілометрів на рік, окупність може розтягнутися на кілька років. За цей час з’являться витрати на обслуговування ГБО, заміну фільтрів, діагностику, можливі регулювання клапанів або ремонт окремих компонентів.

Кому ГБО досі вигідне

Газ має сенс для автомобілів із великим річним пробігом, простим бензиновим мотором і прогнозованим технічним станом. Найкраще це працює для машин, які щодня їздять містом або трасою: таксі, доставок, службових авто, сімейних універсалів, мінівенів та кросоверів із помірно “ненажерливими” двигунами.

Також ГБО може бути логічним рішенням для власника великого атмосферного мотора, який хоче залишити автомобіль надовго. Якщо машина куплена не на кілька місяців, а на роки, інвестиція в якісне обладнання має більше сенсу.

Кому краще не поспішати

Не варто ставити газ на автомобіль із сумнівним технічним станом. Якщо мотор уже споживає оливу, має проблеми з компресією, перегрівається або працює нестабільно, ГБО не вилікує ці проблеми. Навпаки, воно може зробити їх дорожчими.

Також обережно треба підходити до рідкісних двигунів, складних турбомоторів, авто з прямим упорскуванням і машин, які власник планує скоро продавати. У таких випадках покупець може не повернути вкладені гроші під час перепродажу.

Чи варто ставити ГБО у 2026 році