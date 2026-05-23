Сколько стоит поставить газ на автомобиль: когда ГБО еще имеет смысл

Поставить газовое оборудование для работы автомобильного бензинового двигателя на пропан-бутане в Украине в 2026 году стоит от нескольких десятков тысяч гривен до стоимости подержанного автомобиля.

Согласно рыночному анализу сайта Авто24 среди профильных СТО, установка в бензиновый автомобиль газо-баллонного оборудования (ГБО) стоит примерно от 500 евро (от 21 000 грн), а для сложных систем стоимость может быть значительно выше. Отдельные сервисы указывают диапазон для ГБО 4 поколения от 20 000 до 147 000 грн - в зависимости от типа двигателя, количества цилиндров, бренда оборудования и сложности монтажа.

Почему “поставить газ” больше не означает просто сэкономить

Еще несколько лет назад ответ был почти очевидным: если автомобиль много ездит на бензине, ГБО быстро окупится. Газ стоил заметно дешевле, оборудование было доступнее, а большинство популярных моторов нормально работали с системами ГБО 4 поколения.

Теперь все сложнее. По состоянию на конец мая 2026 года средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 74 грн/л, а автомобильного газа - 48 грн/л. Разница между топливом остается, но она уже не такая существенная, как раньше. К тому же авто на газе обычно потребляет на 10–15% больше горючего, чем на бензине.

Поэтому главный вопрос звучит не “сколько стоит поставить газ”, а “успеет ли это оборудование окупиться именно на вашем автомобиле”.

Сколько стоит ГБО для обычного бензинового авто

Самый простой сценарий - это атмосферный бензиновый двигатель с распределенным впрыском. Именно такие моторы лучше всего подходят для установки классического ГБО 4 поколения. Для них стоимость обычно самая низкая, монтаж проще, а риск дорогих технических нюансов меньше.

В реальных условиях владельцу надо ориентироваться не только на цену комплекта, а на полную сумму “под ключ”. Она включает оборудование, баллон, форсунки, редуктор, магистрали, электронный блок управления, работу мастеров, настройки, документы и дальнейшее оформление изменений в сервисном центре МВД.

Для популярных 4-цилиндровых авто бюджетного или среднего класса реалистичный старт – примерно 21 – 35 тысяч гривен. Если речь идет о более качественных компонентах, более сложный монтаж или автомобиль с высокими требованиями к настройке, сумма легко переходит в диапазон 40 – 60 тысяч гривен, утверждают в столичной компании MOTOR-GAS.

Почему на некоторые авто газ ставить дорого

Больше всего цену повышает не бренд автомобиля, а конструкция двигателя. Если мотор имеет непосредственный впрыск бензина, гибридную систему или сложную электронику, стандартная “газовая” схема уже не работает так просто.

Для таких авто нужны более дорогие комплекты, тоньше настройки и часто частичная подача бензина вместе с газом. То есть экономия есть, но она меньше, потому что двигатель все равно потребляет определенное количество бензина. По данным профильных сервисов, для авто с прямым впрыском решения могут стартовать от 700 – 950 евро, а системы высшего уровня могут стоить существенно дороже.

Именно поэтому владельцу современного турбомотора стоит не гнаться за самой низкой ценой, а сначала выяснить, имеет ли конкретный двигатель нормальную статистику работы на газе. Иначе экономия на топливе может закончиться дорогим ремонтом.

ГБО – это дополнительный сервис

После установки ГБО нужно будет его обслуживать. Как правило, оно включает периодическое техобслуживание через каждые 10 000 км. Этот сервис нужно будет проходить дополнительно к обычному. Он включает замену фильтров и проверку работоспособности оборудования.

Как правило, прохождения техобслуживания – это еще и предпосылка соблюдения гарантии (ее могут предоставлять сроком до 3 лет).

Дешевле всего – заменить фильтры, проверить крепления и герметичность системы. Эта процедура, которая проводится раз в 10 000 км, стоит 1000 – 1500 грн. Через каждые 30 тысяч к этим работам добавляют чистку газовых форсунок (в зависимости от количества цилиндров в двигателе это стоит от двух тысяч до 3500 грн). Каждые 60 тысяч надо ремонтировать редуктор (существует специальный ремкомплект), а на двигателях без гидрокомпенсации – регулируются зазоры (прозоры) клапанов (2 – 20 тысяч грн). На 120 тысячах км нужно заменить шланги. Если какой-то узел ГБО выйдет из строя, его нужно заменить.

Сколько еще надо заплатить за оформление

После установки ГБО автомобиль надо переоформить. Это не формальность “для галочки”, а изменение конструкции транспортного средства. Главный сервисный центр МВД объясняет, что после установки оборудования нужны документы от СТО, свидетельство о согласовании конструкции, сертификат соответствия или акт технической экспертизы, а также перерегистрация автомобиля.

Если ГБО устанавливают на авто, ввезенное из-за границы еще до первой регистрации, процедура включает растаможку, получение разрешения на установку, монтаж на сертифицированной СТО, сертификацию, экспертное исследование и обращение в сервисный центр МВД.

На практике оформление добавляет в бюджет еще несколько тысяч гривен. Некоторые СТО предлагают помощь с документами “под ключ”, но это также отдельная услуга (3-5 тысяч грн). Поэтому считать окупаемость только от цены комплекта ГБО - ошибка.

Когда газ окупится

Окупаемость оборудования зависит от “аппетита” и ежегодного пробега конкретного авто. Если легковушка на бензине потребляет 10 л/100 км, то при цене бензина 74 грн/л каждые 100 км стоят около 740 грн. На газе расход может возрасти до 11–12 л/100 км. При цене 48 грн/л это примерно 520 – 570 грн на 100 км.

То есть экономия может составлять ориентировочно 170 – 220 грн на каждые 100 км. Если установка и оформление стоят 35 – 45 тысяч гривен, окупаемость наступит примерно через 16 – 25 тысяч километров. Это нормальный сценарий для такси, служебного авто, курьерской машины или частного автомобиля, который каждый год проходит большие пробеги.

Но если владелец ездит 7–10 тысяч километров в год, окупаемость может растянуться на несколько лет. За это время появятся расходы на обслуживание ГБО, замену фильтров, диагностику, возможные регулировки клапанов или ремонт отдельных компонентов.

Кому ГБО до сих пор выгодно

Газ имеет смысл для автомобилей с большим годовым пробегом, простым бензиновым мотором и прогнозируемым техническим состоянием. Лучше всего это работает для машин, которые ежедневно ездят по городу или трассе: такси, доставок, служебных авто, семейных универсалов, минивэнов и кроссоверов с умеренно “прожорливыми” двигателями.

Также ГБО может быть логичным решением для владельца большого атмосферного мотора, который хочет оставить автомобиль надолго. Если машина куплена не на несколько месяцев, а на годы, инвестиция в качественное оборудование имеет больше смысла.

Кому лучше не спешить

Не стоит ставить газ на автомобиль с сомнительным техническим состоянием. Если мотор уже потребляет масло, имеет проблемы с компрессией, перегревается или работает нестабильно, ГБО не вылечит эти проблемы. Наоборот, оно может сделать их дороже.

Также осторожно надо подходить к редким двигателям, сложным турбомоторам, авто с прямым впрыском и машинам, которые владелец планирует скоро продавать. В таких случаях покупатель может не вернуть вложенные деньги при перепродаже.

