Авторынок под диктовку АЗС: почему бензиновые автомобили вновь стали популярнее

По данным Института исследований авторынка, в мае 2026 года топливный фактор стал одним из главных драйверов изменения спроса на автомобили в Украине. Бензин А-95 подешевел до 76 грн/л, дизельное топливо подорожало до 86 грн/л, а электромобили продолжили терять долю рынка из-за налоговых и инфраструктурных факторов.

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Покупатели вновь обратили внимание на бензин

Главный победитель мая — бензиновые автомобили. На внутреннем рынке их доля выросла до 43,9%. Это плюс один процентный пункт за месяц.

Причина проста: бензин подешевел. Снижение цены на А-95 на 3,3 грн за литр сделало классические бензиновые двигатели вновь более привлекательными для тех, кто ищет автомобиль для повседневного использования.

Для большинства частных покупателей бензиновый автомобиль остается самым понятным вариантом. Он не требует сложного топливного оборудования, не имеет проблем с сажевыми фильтрами, проще в обслуживании и легче перепродается.

Особенно хорошо это работает в сегменте недорогих кроссоверов, хэтчбеков и седанов. Покупатель видит более дешевый бензин на табло АЗС и быстро возвращается к привычному решению.

Дизель не исчез, но его роль меняется

На внутреннем рынке доля дизельных автомобилей даже немного выросла — до 26%. Это плюс 0,6 процентного пункта за месяц.

На первый взгляд это удивительно, ведь дизель в мае подорожал до 86 грн/л. Но украинский рынок обладает сильной инерцией. Дизельные универсалы, минивэны и кроссоверы давно воспринимаются как “рабочая валюта”: они мало потребляют, хорошо едут по трассе и остаются ликвидными.

Однако в сегменте свежего импорта ситуация иная. Там доля дизеля сократилась до 20,2%. Покупатели, которые только планируют завезти автомобиль из-за границы, рассчитывают всё заранее: цену машины, доставку, растаможивание, ремонт, будущие расходы на топливо и обслуживание.

И при цене дизеля в 86 грн/л аргументы в пользу легкового дизельного автомобиля теряют свою убедительность. Особенно если речь идет не о коммерческом использовании, а об обычных поездках по городу.

Дизель становится топливом для бизнеса

Майские цифры показывают важный сдвиг. Дизель постепенно отходит от статуса универсального выбора для всех и все больше становится топливом для коммерции.

В новых автомобилях доля дизеля даже выросла до 19,4%. Но этот рост обеспечивается не частными покупателями, а корпоративными автопарками, крупными внедорожниками, пикапами и техникой, где дизель по-прежнему имеет смысл.

Для юридических лиц важна не только цена за литр топлива. Они учитывают общую стоимость владения, пробег, расход, ресурс двигателя, грузоподъемность и возможность работать в сложных условиях. В этом плане дизель по-прежнему может выигрывать.

Но для рядового покупателя легкового автомобиля формула изменилась. Если дизель дороже бензина, а пробеги невелики, экономика такой покупки становится менее убедительной.

ГБО остается тихой гаванью

Автомобили с газобаллонным оборудованием на внутреннем рынке сохранили долю в 20,2%. Никаких резких скачков, но и никакого обвала.

Пропан-бутан в мае подешевел до 46,5 грн/л, поэтому ГБО продолжает выполнять свою главную функцию — быть самым доступным способом передвижения для тех, кто много ездит и считает каждую гривну.

Газ особенно хорошо держится в сегменте старых бензиновых автомобилей, больших седанов, минивэнов и кроссоверов. Там расход бензина мог бы сильно ударить по бюджету, а ГБО позволяет держать расходы под контролем.

Этот сегмент не выглядит модным, но он очень живуч. Пока разница между бензином и газом остается большой, спрос на ГБО никуда не исчезнет.

Электромобили взяли паузу

Самая сложная ситуация — у электромобилей. На внутреннем рынке их доля снизилась до 7,1%. Это минус 1,4 процентных пункта за месяц.

Причин несколько. Первая — подорожание электромобилей после возврата НДС с 1 января 2026 года. Вторая — ограниченное количество покупателей, имеющих удобный доступ к домашней зарядке по бытовому тарифу.

Третья причина — неопределенность в энергетике. Риски отключений электроэнергии заставили часть покупателей вновь оценить преимущества топливной автономности. Когда у машины есть бак для бензина или дизеля, ее проще быстро “заправить” и поехать дальше.

Электромобили не исчезают с рынка. Но период их бурного роста завершился. Теперь покупатель более внимательно присматривается к батарее, запасу хода, возможности домашней зарядки и реальной стоимости владения.

Импорт подержанных автомобилей: бензин перехватывает инициативу

В сегменте свежепривезенных автомобилей реакция на цены на топливо была наиболее заметной. Доля бензиновых машин выросла до 56,9%.

Импортеры быстро переориентируются на бензиновые малолитражки из Европы и США. Такие автомобили проще продать, когда бензин дешевеет, а дизель дорожает.

Импорт дизельных автомобилей, напротив, сократился до 20,2%. Это прямое следствие высокой цены на дизельное топливо. Покупатель уже не так охотно берёт на себя риски, связанные с дизельным двигателем, сложной топливной системой, турбиной, EGR, сажевым фильтром и AdBlue.

Доля гибридов в импорте выросла до 8,6%. Они становятся компромиссом для тех, кто хочет низкий расход, но не готов полностью зависеть от зарядной инфраструктуры. В 2026 году это очень весомый аргумент.

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Новые автомобили: автосалоны тоже реагируют на цены на топливо

На рынке новых автомобилей доля бензиновых моделей выросла до 40,5%. Здесь сказывается спрос на классические кроссоверы среднего ценового сегмента.

Покупатель нового автомобиля также рассчитывает будущие расходы, но в автосалонах большую роль играют финансовые программы, кредитование, лизинг и корпоративные закупки.

Именно поэтому доля дизеля в новых автомобилях не снизилась, а выросла до 19,4%. Новые дизельные машины часто покупают не частные водители, а бизнес. Для корпоративных автопарков дизель по-прежнему может быть рациональным выбором при больших пробегах.

Гибриды, напротив, потеряли долю рынка — до 31,3%. Это по-прежнему огромный сегмент рынка, но майское падение может объясняться распродажей складских запасов популярных моделей. Часть спроса временно перехватили бензиновые и дизельные конкуренты.

Авторынок стал очень чувствительным к ценам на АЗС

Май 2026 года показал, что украинский авторынок стал чрезвычайно гибким. Покупатели мгновенно реагируют на изменение цен на топливо.

Подешевел бензин — и продажи бензиновых автомобилей снова пошли вверх. Подорожал дизель — и его доля в свежем импорте начала снижаться. Электромобили подорожали из-за налогов и столкнулись с инфраструктурными рисками — и часть покупателей поставила их “на паузу”.

Это не означает, что какой-то тип топлива окончательно победил. Рынок просто стал честнее. Каждый покупатель выбирает то, что лучше всего подходит именно для его ситуации.

Для города и небольших пробегов всё более привлекательным становится бензин. Для экономных владельцев старых автомобилей ГБО остается самым низким порогом затрат. Для бизнеса дизель по-прежнему удерживает позиции. Для электромобилей начинается этап более зрелого, взвешенного выбора.

Главный вывод мая прост: украинцы больше не покупают “тип двигателя”. Они покупают прогнозируемую стоимость каждого километра.