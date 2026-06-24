Як дизельне пальне з різних АЗС впливає на запас ходу авто: випробування

Експерти перевірили дизель з українських АЗС: дешевше пальне виявилося не таким уже вигідним

Інститут споживчих експертиз провів порівняльне дослідження дизельного пального з українських АЗС. Різниця між зразками виявилася не лише у ціні, а й у потужності, динаміці та витраті пального.

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Що саме перевіряли

Для тесту експерти придбали дизельне пальне на чотирьох мережах АЗС. Два зразки були з преміального цінового сегмента — SOCAR та OKKO. Ще один зразок узяли з середнього сегмента — PARALLEL. Четвертий був із дешевшого цінового діапазону — БРСМ-НАФТА.

Різниця в ціні виявилася відчутною. Станом на 4 червня 2026 року літр дизеля SOCAR коштував 87,76 грн, OKKO — 88,90 грн, PARALLEL — 85,16 грн, а БРСМ-НАФТА — 80,85 грн.

Тобто між найдорожчим і найдешевшим зразком різниця становила понад 8 грн на літрі. Для повного бака це вже не дрібниця. Але головне питання було іншим: чи справді дешевше пальне дозволяє зекономити?

Як проводили випробування

Дослідження провели не “на око”, а на динамометричному стенді Dynapack. Такий стенд дозволяє моделювати умови руху, навантаження на трансмісію та інші параметри, близькі до реальної експлуатації.

Випробування проводили на стенді Dynamax. Фото Інституту споживчих експертиз

У ролі тестового автомобіля використали Nissan Qashqai 2021 року випуску з дизельним двигуном об’ємом 1,5 літра та механічною коробкою передач. Пробіг авто на момент випробувань становив 67 тисяч кілометрів.

Експерти провели кілька десятків циклів вимірювань, щоб мінімізувати похибку. Заміряли максимальний крутний момент, потужність, розгін до 100 км/год, максимальну швидкість і фактичну витрату пального в міському та заміському циклах.

Преміальні мережі та середній сегмент показали близькі результати

На дизелі SOCAR, OKKO та PARALLEL автомобіль показав дуже близькі результати за крутним моментом і потужністю.

Результати замірів на Nissan Qashqai 2021:

Параметр SOCAR OKKO PARALLEL БРСМ-НАФТА Максимальний крутний момент М, Нм 279 280 279 265 Максимальна потужність N, кВт 78,5 79,2 82,3 74,3 Розгін 0-100 км, сек. 13,5 14,2 14,1 15,8 Максимальна швидкість, км/год 170 172 170 171 Фактична витрата пального, міський цикл, л/100 км. 5,4 5,3 5,2 6,3 Фактична витрата пального, заміський цикл, л/100 км. 3,7 3,8 3,7 4,6 Відстань, подолана на повному баці пального (55 л), км (заміський цикл) 1486,5 1447,4 1486,5 1195,7 Відстань, подолана на 100 л. пального, км (заміський цикл) 2702,7 2631,6 2702,7 2173,9 Вартість, грн./л.* 87,76 88,90 85,16 80,85

Крутний момент у цих трьох зразках був майже однаковим: 279 Нм у SOCAR, 280 Нм у OKKO та 279 Нм у PARALLEL. Максимальна потужність теж залишалася в близькому діапазоні: 78,5 кВт у SOCAR, 79,2 кВт у OKKO та 82,3 кВт у PARALLEL.

У реальному житті водій навряд чи відчує між ними велику різницю. Авто їде прогнозовано, тяга не просідає, а витрата пального залишається низькою.

На дешевому дизелі авто “зачахло”

Інша картина вийшла на пальному БРСМ-НАФТА. Тут максимальний крутний момент знизився до 265 Нм. Це приблизно на 5% менше, ніж у конкурентів.

Ще помітнішою стала втрата потужності. Якщо на трьох інших зразках Nissan Qashqai показував близько 79–82 кВт, то на дизелі з дискаунтера — лише 74,3 кВт. Тобто різниця сягнула майже 10%.

Це одразу позначилося на динаміці. На пальному SOCAR, OKKO та PARALLEL автомобіль розганявся до 100 км/год приблизно за 14 секунд. На дизелі БРСМ-НАФТА розгін зайняв 15,8 секунди.

Для сімейного кросовера це не спортивний показник у будь-якому випадку. Але різниця у півтори-дві секунди добре показує, що пальне може впливати не лише на гаманець, а й на відчуття від автомобіля.

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Найцікавіше — у витраті пального

Для дизельного авто головне не максимальна швидкість і не розгін. Такі машини купують передусім заради економії.

І тут результати виявилися найбільш показовими. У міському циклі найнижчу витрату показав дизель PARALLEL — 5,2 л/100 км. Дуже близькими були результати OKKO та SOCAR — 5,3 і 5,4 л/100 км відповідно.

А ось на пальному БРСМ-НАФТА автомобіль витрачав уже 6,3 л/100 км. Тобто майже на літр більше на кожні 100 км.

У заміському циклі різниця теж збереглася. SOCAR і PARALLEL показали по 3,7 л/100 км, OKKO — 3,8 л/100 км, а БРСМ-НАФТА — 4,6 л/100 км.

На папері здається, що літр різниці — це небагато. Але для дизельного авто, яке регулярно їздить на далекі дистанції, це вже серйозні гроші.

Експерти виміряли потужність та витрату на дизпаливі з різних АЗС. Фото Інституту споживчих експертиз

Дешевше на стелі — не завжди дешевше в дорозі

Найкраще різницю видно на прикладі повного бака. У Nissan Qashqai він становить 55 літрів.

На дизелі SOCAR або PARALLEL у заміському циклі авто теоретично може проїхати близько 1486 км. На OKKO — приблизно 1447 км. А на дизелі БРСМ-НАФТА — близько 1196 км.

Тобто різниця між найкращими зразками та найдешевшим пальним становить майже 300 км на одному баку. Це вже не просто лабораторний нюанс, а практична різниця, яку водій відчує на маршруті.

Формально літр дизеля в дискаунтері дешевший. Але якщо машина на ньому споживає більше, частина економії просто зникає. А якщо до цього додати можливі ризики для паливної системи, вигода стає ще менш очевидною.

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Чому якість дизеля така важлива

Сучасний дизельний двигун дуже чутливий до якості пального. Особливо це стосується форсунок, паливного насоса високого тиску, турбіни, системи EGR, сажового фільтра та системи очищення вихлопу.

Погане пальне може не одразу “вбити” двигун. Часто все починається з меншої тяги, вищої витрати, гіршого запуску, диму або помилок по паливній системі. Потім проблема переходить у дорогий ремонт.

Саме тому для дизельного автомобіля якісна “солярка” — це не розкіш і не питання бренду. Це частина нормального обслуговування.

Що показала експертиза дизельного пального