Подержанные электромобили в Европе резко подорожали: что происходит с ценами

В июне 2026 года оптовые цены на подержанные автомобили в Европе снизились лишь на 0,2% по сравнению с маем, свидетельствует анализ Института исследований авторынка на основе индекса AUTO1 Group Price Index.

Общий индекс остановился на отметке 140,5, но главная интрига не в общем показателе. Больше всего изменились цены по типам силовых установок: электромобили резко подорожали, а дизельные автомобили продолжили дешеветь.

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Электромобили показали ценовое ралли

Самое заметное изменение июня – резкий рост стоимости подержанных электромобилей. За месяц оптовые цены на BEV в Европе выросли на 5,4%.

С начала года электромобили подорожали уже на 18,5%. Для рынка подержанных автомобилей это очень сильное движение, особенно на фоне практически неподвижного общего индекса.

Индекс сегмента электромобилей в июне достиг 116,1. Только за второй квартал он прибавил 15,2%, что стало рекордным приростом для этого типа силовой установки.

Почему электромобили снова дорожают

В AUTO1 Group связывают подорожание BEV с ростом интереса покупателей к электромобилям. Один из факторов – более высокие цены на топливо, которые заставляют водителей внимательнее рассчитывать стоимость километра.

Когда бензин и дизель дорожают или остаются дорогими, электромобиль снова выглядит привлекательнее. Особенно для тех, у кого есть доступ к домашней или корпоративной зарядке.

Спрос быстро отражается на оптовых ценах. Дилеры видят активность покупателей, охотнее закупают электромобили на складах и аукционах, а это подталкивает индекс вверх.

Есть и психологический фактор. После нескольких лет нестабильности покупатели лучше понимают реальную эксплуатацию электромобилей. Рынок уже отличает проблемные модели от ликвидных, научился оценивать батарею, запас хода и скорость зарядки. Это делает спрос более избирательным, но и более уверенным.

Долго ли продлится рост

Главный вопрос – станет ли это долгосрочным трендом. В AUTO1 Group не исключают, что на цены снова может повлиять увеличение предложения электромобилей, выходящих из лизинга.

В Европе многие электромобили покупали или брали в лизинг корпоративные клиенты. Когда эти машины массово возвращаются на вторичный рынок, предложение растет, а цены могут снова пойти вниз.

Поэтому нынешнее подорожание BEV не обязательно означает, что электромобили теперь будут только дорожать. Скорее рынок вступает в новую фазу: цены уже зависят не только от опасений по поводу батарей или субсидий, но и от реального спроса, стоимости топлива и объемов возвратов по лизингу.

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Дизель движется в противоположном направлении

На фоне электромобилей дизельный сегмент выглядит совсем иначе. В июне индекс дизельных автомобилей упал на 0,8% и остановился на отметке 108,9.

За год дизельные модели в Европе потеряли 4,1% стоимости. Ведь в Европе дизель постепенно вытесняют жесткие экологические нормы, ограничения в городах, изменение корпоративной политики и переход части покупателей на гибриды или электромобили.

Для многих европейских покупателей дизель уже не выглядит универсальным выбором, как это было десять лет назад. Он по-прежнему силен на больших трассовых пробегах, но в городах и корпоративных автопарках его позиции ослабевают.

Что это означает для Украины

Для Украины европейская динамика имеет непосредственное значение. Значительная часть подержанных автомобилей, поступающих на наш рынок, происходит именно из Европы.

Если оптовые цены на электромобили там растут, украинским импортерам будет сложнее ввозить недорогие BEV. Это может повлиять на цены в объявлениях уже в ближайшие месяцы, особенно на ликвидные модели с хорошей батареей, нормальным запасом хода и понятной историей.

С дизелем ситуация противоположная. Если европейский рынок и дальше будет постепенно терять интерес к дизельным автомобилям, для украинцев это может создавать ценовые возможности. Дизельные универсалы, кроссоверы и коммерческие модели могут оставаться привлекательными для покупателей, которые ищут экономичный транспорт для больших пробегов.

Но здесь есть нюанс. Более дешевый дизель в Европе не всегда означает более дешевый автомобиль для конечного покупателя в Украине. На цену влияют логистика, растаможка, состояние конкретного автомобиля, пробег, история обслуживания и спрос внутри страны.

Бензиновые автомобили немного потеряли популярность

Бензиновый сегмент в июне просел символически – на 0,3%. Индекс остановился на уровне 117,2.

С начала года бензиновые автомобили по-прежнему остаются в плюсе на 4,2%. Но если сравнивать с июнем 2025 года, они подешевели на 2,8%.

Это показывает, что бензин не испытывает такого давления, как дизель, но и не демонстрирует электрического рывка. Рынок бензиновых автомобилей остается наиболее традиционным и понятным, однако без мощного драйвера роста.

Для украинских покупателей бензиновые автомобили из Европы и в дальнейшем останутся базовым вариантом. Они проще для восприятия, имеют более широкий выбор и вызывают меньше опасений, связанных с регулированием, чем дизель в ЕС или электромобиль с неизвестным состоянием батареи.

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Гибриды сохраняют стабильность

Цены на гибридные автомобили в июне практически не изменились –, индекс вырос на 0,3% и достиг 110,0. В годовом исчислении гибридные автомобили подорожали на 1,4%.

Этот сегмент выглядит наиболее стабильным. Гибриды не демонстрируют такого резкого роста, как электромобили, но и не падают в цене, как дизельные автомобили.

Причина в том, что гибрид остается компромиссом для покупателей, которые еще не готовы полностью перейти на электромобиль, но хотят меньший расход топлива и более современную силовую установку.

Для Украины это тоже важно. Гибриды часто воспринимаются как более безопасный переходный вариант: не нужно думать о зарядке, но расход в городе ниже, чем у обычного бензинового автомобиля.

Общий рынок Европы практически стоит на месте

Несмотря на резкие изменения внутри сегментов, общий индекс подержанных автомобилей в Европе в июне практически не изменился. Минус 0,2% за месяц – это скорее техническая коррекция, чем падение.

С начала года рынок остается в плюсе на 2,9%. В то же время по сравнению с июнем 2025 года европейские подержанные легковые автомобили подешевели на 1,1%.

То есть общая картина выглядит спокойной, но под ней происходит важная перестройка. Теперь цена все больше зависит от типа силовой установки.

Электромобили дорожают из-за спроса и стоимости топлива. Дизель дешевеет из-за регуляторного и рыночного давления. Бензин остается посередине. Гибриды занимают нейтральную позицию.

Как рассчитывается индекс AUTO1