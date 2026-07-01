Какие автомобили покупают европейцы в 2026 году: рейтинг

По итогам января–мая 2026 года самым популярным новым легковым автомобилем на европейском рынке стал Renault Clio. Об этом сообщает “Укравтопром” со ссылкой на статистику продаж в странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Великобритании.

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В тройку самых востребованных моделей также вошли Volkswagen T-Roc и Dacia Sandero. В то же время среди полностью электрических автомобилей лидерство сохраняет Tesla Model Y, которая стала самым популярным электрокаром Европы.

В десятку бестселлеров европейского рынка новых легковых автомобилей за первые пять месяцев года вошли:

Renault Clio Volkswagen T-Roc Dacia Sandero Volkswagen Golf Volkswagen Tiguan Tesla Model Y Opel Corsa Citroën C3 Peugeot 2008 Nissan Qashqai

Рейтинг свидетельствует о стабильно высоком спросе европейских покупателей как на компактные городские хэтчбеки, так и на кроссоверы. В то же время присутствие Tesla Model Y в общем ТОП-10 демонстрирует, что сегмент электромобилей продолжает оставаться одним из самых динамичных на европейском авторынке.

Стоит также отметить, что сразу три модели Volkswagen вошли в первую пятерку рейтинга, подтверждая сильные позиции немецкого производителя на европейском рынке новых автомобилей.