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Какие автомобили покупают европейцы в 2026 году: рейтинг

Названы самые популярные новые автомобили первой половины 2026 года. Renault Clio возглавил европейский авторынок.
Какие автомобили будут покупать в ЕС в 2026 году

Renault Clio

Евгений Гудущан
logo1 июля, 12:00
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По итогам января–мая 2026 года самым популярным новым легковым автомобилем на европейском рынке стал Renault Clio. Об этом сообщает “Укравтопром” со ссылкой на статистику продаж в странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Великобритании.

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В тройку самых востребованных моделей также вошли Volkswagen T-Roc и Dacia Sandero. В то же время среди полностью электрических автомобилей лидерство сохраняет Tesla Model Y, которая стала самым популярным электрокаром Европы.

В десятку бестселлеров европейского рынка новых легковых автомобилей за первые пять месяцев года вошли:

  1. Renault Clio
  2. Volkswagen T-Roc
  3. Dacia Sandero
  4. Volkswagen Golf
  5. Volkswagen Tiguan
  6. Tesla Model Y
  7. Opel Corsa
  8. Citroën C3
  9. Peugeot 2008
  10. Nissan Qashqai

Рейтинг свидетельствует о стабильно высоком спросе европейских покупателей как на компактные городские хэтчбеки, так и на кроссоверы. В то же время присутствие Tesla Model Y в общем ТОП-10 демонстрирует, что сегмент электромобилей продолжает оставаться одним из самых динамичных на европейском авторынке.

Стоит также отметить, что сразу три модели Volkswagen вошли в первую пятерку рейтинга, подтверждая сильные позиции немецкого производителя на европейском рынке новых автомобилей.

#Новости #Статистика #Европа #Aвтобизнес