Какие новые кроссоверы выбирают украинцы: рейтинг

Кроссоверы продолжают доминировать на рынке новых легковых автомобилей в Украине. По итогам первых пяти месяцев 2026 года на модели сегмента SUV пришлось 81% всех продаж новых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

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Абсолютным лидером украинского рынка среди всех новых автомобилей стал Renault Duster, который также возглавил рейтинг в классе компактных кроссоверов.

Статистика показывает, что спрос охватывает практически все сегменты SUV — от компактных городских моделей до крупных премиальных внедорожников.

Самые популярные SUV в своих классах

По итогам января—мая 2026 года лидерами в своих категориях стали:

Мини-SUV — Toyota Yaris Cross;

Компактный SUV — Renault Duster;

Среднеразмерный SUV — Toyota Land Cruiser Prado;

Полноразмерный SUV — Volkswagen Touareg;

Премиальный SUV — Land Rover Range Rover.

Кроссоверы остаются главным выбором украинцев

Доля внедорожников на уровне 81% подтверждает, что именно этот тип автомобилей фактически определяет структуру украинского рынка новых легковых автомобилей. Высокий клиренс, универсальность, вместительный салон и приспособленность к плохим дорожным условиям обеспечивают стабильный спрос на кроссоверы независимо от их класса.

В то же время лидерство Renault Duster свидетельствует о том, что украинские покупатели продолжают отдавать предпочтение практичным моделям, сочетающим доступную стоимость, простоту обслуживания и хорошие внедорожные возможности. Часто Duster приобретают для силовых структур.

Наличие в рейтинге Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg и Land Rover Range Rover также демонстрирует стабильный спрос на дорогие полноразмерные и премиальные внедорожники, несмотря на их значительно более высокую цену по сравнению с массовыми моделями.