Які нові кросовери обирають українці: рейтинг

Кросовери продовжують домінувати на ринку нових легкових автомобілів в Україні. За підсумками перших п'яти місяців 2026 року на моделі сегмента SUV припало 81% усіх продажів нових автомобілів. Про це повідомляє Укравтопром.

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Абсолютним лідером українського ринку серед усіх нових автомобілів став Renault Duster, який також очолив рейтинг у класі компактних кросоверів.

Статистика демонструє, що попит охоплює практично всі сегменти SUV — від компактних міських моделей до великих преміальних позашляховиків.

Найпопулярніші SUV у своїх класах

За результатами січня—травня 2026 року лідерами у своїх категоріях стали:

Міні-SUV — Toyota Yaris Cross;

Компактний SUV — Renault Duster;

Середньорозмірний SUV — Toyota Land Cruiser Prado;

Повнорозмірний SUV — Volkswagen Touareg;

Преміальний SUV — Land Rover Range Rover.

Кросовери залишаються головним вибором українців

Частка SUV на рівні 81% підтверджує, що саме цей тип автомобілів фактично визначає структуру українського ринку нових легковиків. Високий кліренс, універсальність, місткий салон та адаптованість до поганих дорожніх умов забезпечують стабільний попит на кросовери незалежно від їхнього класу.

Водночас лідерство Renault Duster свідчить, що українські покупці продовжують віддавати перевагу практичним моделям із поєднанням доступної вартості, простоти обслуговування та хороших позашляхових можливостей. Часто Duster купляють для силових структур.

Наявність у рейтингу Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg та Land Rover Range Rover також демонструє стабільний попит на дорогі повнорозмірні та преміальні позашляховики, попри їхню значно вищу ціну порівняно з масовими моделями.