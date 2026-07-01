Які автомобілі купують європейці у 2026 році: рейтинг

За підсумками січня–травня 2026 року найпопулярнішим новим легковим автомобілем на європейському ринку став Renault Clio. Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на статистику продажів у країнах ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) та Великій Британії.

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До трійки найбільш затребуваних моделей також увійшли Volkswagen T-Roc і Dacia Sandero. Водночас серед повністю електричних автомобілів лідерство зберігає Tesla Model Y, яка стала найпопулярнішим електрокаром Європи.

До десятки бестселерів європейського ринку нових легковиків за перші п'ять місяців року увійшли:

Renault Clio Volkswagen T-Roc Dacia Sandero Volkswagen Golf Volkswagen Tiguan Tesla Model Y Opel Corsa Citroën C3 Peugeot 2008 Nissan Qashqai

Рейтинг свідчить про стабільно високий попит європейських покупців як на компактні міські хетчбеки, так і на кросовери. Водночас присутність Tesla Model Y у загальному ТОП-10 демонструє, що сегмент електромобілів продовжує залишатися одним із найдинамічніших на європейському авторинку.

Варто також зазначити, що одразу три моделі Volkswagen увійшли до першої п'ятірки рейтингу, підтверджуючи сильні позиції німецького виробника на європейському ринку нових автомобілів.