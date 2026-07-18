Як на ціну товарів впливає вартість перевезень: дослідження

За даними UNTRR, у середньому вартість автомобільного перевезення становить близько 2,6% від роздрібної ціни товару. Для більшості категорій продукції цей показник навіть нижчий – від 0,3% до 3,7%, а в багатьох випадках не перевищує 1%.

Відтак транспорт займає лише невелику частку у вартості товарів. На думку авторів дослідження, це означає, що транспорт не може бути головною причиною суттєвого зростання цін у магазинах.

Навіть дороге пальне мало впливає на ціну

Експерти підрахували, що подорожчання дизельного пального на 25% збільшує транспортні витрати приблизно на 10%. Однак через невелику частку логістики у собівартості це лише незначно позначається на кінцевій вартості товару.

Як приклад наводиться доставлення мінеральної води. Перевезення близько 15 тисяч пляшок об'ємом 1,5 літра на відстань 400 км обходиться приблизно у 0,16 лея (близько 0,75 грн) на пляшку. При середній роздрібній ціні 3,99 лея (майже 18,8 грн) транспорт становить лише близько 4% вартості.

Перевізники працюють із мінімальною маржею

В UNTRR зазначають, що транспортні компанії відчувають зростання витрат значно сильніше, ніж це видно споживачам. За даними організації, наприкінці березня ціна дизельного пального була на 38% вищою, ніж на початку року.

Щоб лише компенсувати подорожчання пального і зберегти попередню рентабельність, перевізникам довелося б підняти тарифи приблизно на 15,2%. Проте на практиці більшість компаній цього не зробила, оскільки замовники перевезень часто не погоджуються на перегляд ставок.

У підсумку автори дослідження роблять висновок: основні причини подорожчання товарів слід шукати не в автомобільних перевезеннях, а в сукупності інших факторів – вартості виробництва, енергоносіїв, дистрибуції та маркетингу.