Как на цену товаров влияют автомобильные перевозки: исследование

По данным UNTRR, в среднем стоимость автомобильной перевозки составляет около 2,6% от розничной цены товара. Для большинства категорий продукции этот показатель даже ниже – от 0,3% до 3,7%, а во многих случаях не превышает 1%.

Следовательно транспорт занимает лишь небольшую долю в стоимости товаров. По мнению авторов исследования, это означает, что транспорт не может быть главной причиной существенного роста цен в магазинах.

Даже дорогое топливо мало влияет на цену

Эксперты подсчитали, что подорожание дизельного топлива на 25% увеличивает транспортные расходы примерно на 10%. Однако из-за небольшой доли логистики в себестоимости это лишь незначительно сказывается на конечной стоимости товара.

В качестве примера приводится доставка минеральной воды. Перевозка около 15 тысяч бутылок объемом 1,5 литра на расстояние 400 км обходится примерно в 0,16 лея (около 0,75 грн) на бутылку. При средней розничной цене 3,99 лея (почти 18,8 грн) транспортные расходы составляют лишь около 4% стоимости.

Перевозчики работают с минимальной маржой

В UNTRR отмечают, что транспортные компании ощущают рост расходов гораздо сильнее, чем это видно потребителям. По данным организации, в конце марта цена дизельного топлива была на 38% выше, чем в начале года.

Чтобы хотя бы компенсировать подорожание топлива и сохранить прежнюю рентабельность, перевозчикам пришлось бы поднять тарифы примерно на 15,2%. Однако на практике большинство компаний этого не сделало, поскольку заказчики перевозок часто не соглашаются на пересмотр ставок.

В итоге авторы исследования приходят к выводу: основные причины подорожания товаров следует искать не в автомобильных перевозках, а в совокупности других факторов – стоимости производства, энергоносителей, дистрибуции и маркетинга.