Вантажні автоперевезення ЄС покращились: які чинники росту назвали експерти

Попри економічні виклики, ринок автомобільних вантажних перевезень у Європі демонструє кращі результати, ніж прогнозувалося раніше. Аналітики очікують, що позитивна тенденція збережеться й у найближчі роки, хоча перевізникам доведеться враховувати нові ризики.

За даними дослідницької компанії Transport Intelligence, у 2025 році загальна вартість європейського ринку автомобільних вантажних перевезень фактично сягнула 440 млрд євро, що на 1,4% більше, ніж роком раніше. Це перевищило попередній прогноз аналітиків, які очікували зростання на рівні 1,1%.

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Вантажні перевезення в плюсах

І хоча попереду ще може бути коригування, якихось суттєвих відмінностей воно не принесе.Євростат обіцяє викласти остаточну свою статистику 31 липня.

Серед основних чинників позитивної динаміки називають уповільнення інфляції, відносну стабілізацію енергетичного ринку та зростання економіки ЄС приблизно на 1,5%.

Водночас перевізники стикаються із суттєвим збільшенням витрат через підвищення дорожніх зборів у багатьох країнах Європи.

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У 2026 році очікують подальше зростання

На поточний рік Transport Intelligence прогнозує збільшення ринку ще на 1,6% - до 448 млрд євро. Найкращу динаміку, за оцінками експертів, продемонструють міжнародні автомобільні перевезення, які можуть зрости на 2,2%.

Аналітики пов'язують це з поступовим відновленням економіки Євросоюзу після кризових років. Однак серед ризиків вони називають можливі коливання цін на пальне через ситуацію на Близькому Сході, а також слабкі економічні перспективи трьох найбільших економік Європи – Німеччини, Франції та Італії.

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Оптимістичний прогноз до кінця десятиліття

У довгостроковій перспективі експерти очікують, що європейський ринок автомобільних перевезень продовжить зростати щонайменше до 2030 року. Середньорічні темпи приросту прогнозуються на рівні 1,9%, а одним із головних драйверів розвитку мають стати країни Центральної та Центрально-Східної Європи.

Для українських міжнародних перевізників така тенденція означає збереження попиту на транспортні послуги, хоча працювати доведеться в умовах високих експлуатаційних витрат і нестабільної економічної ситуації.