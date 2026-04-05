Де в Європі їздять на автомобілях, а де – на автобусах: аналітика

За підрахунками аналітиків, у 2024 році лише 10,7% людей (віком від 16 років) в ЄС користувалися певним видом громадського транспорту щодня, 11,6% – щотижня, 10,0% – щомісяця, а 17,1% – рідше одного разу на місяць.

Висновки та реальні цифри й графічні схеми досліджень експерти розмістили на своїй сторінці Євростату. До групи міського громадського транспорту вони, окрім автобусів, додали трамваї, тролейбуси, електропоїзди приміської зони та метрополітену.

Більше половини їздить власним транспортом

Аналіз показав, що 50,6% людей взагалі не користувалися громадським транспортом. І цей показник списку досліджень за країнами зайняли не жителі найпотужніших економік Євросоюзу, а значно менших за площею, кількістю населення та масштабністю автопарків держав.

Де населення найменше їздить громадським транспортом:

Кіпр – 85%;

Італія – 68,0%;

Португалія – 67,8%;

Франція – 65,1%;

Словенія – 61,6%;

Греція – 61,3%.

Хто все-таки ще підтримує пасажирську логістику

У цьому списку помітно виділяється Люксембург. Це – одна з двох країн, де градація щотижневих поїздок жителів переважає над позицією тих, хто взагалі не користується громадським транспортом. Там у 2024 році 23,1% людей щотижня користувалися громадським транспортом, а 15,7% - взагалі ним не користувалися.

Що стосується людей, які щотижня були пасажирами громадського транспорту, то за Люксембургом, що став першою країною ЄС з безкоштовним транспортом, йдуть Латвія (19,2%) та Естонія (18,2%).

Однак першість все-таки у Швеції, де майже чверть населення щотижня користується автобусами, тролейбусами, трамваями, приміськими електричками чи метрополітеном, якщо це Стокгольм.