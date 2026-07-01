Грузовые автоперевозки в ЕС улучшились: какие факторы роста назвали эксперты

Несмотря на экономические вызовы, рынок автомобильных грузовых перевозок в Европе демонстрирует лучшие результаты, чем прогнозировалось ранее. Аналитики ожидают, что положительная тенденция сохранится и в ближайшие годы, хотя перевозчикам придется учитывать новые риски.

По данным исследовательской компании Transport Intelligence, в 2025 году общая стоимость европейского рынка автомобильных грузовых перевозок фактически достигла 440 млрд евро, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Это превысило предыдущий прогноз аналитиков, которые ожидали роста на уровне 1,1%.

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Грузовые перевозки в плюсе

И хотя впереди еще может быть корректировка, каких-либо существенных изменений она не принесет. Евростат обещает опубликовать окончательные данные 31 июля.

Среди основных факторов положительной динамики называют замедление инфляции, относительную стабилизацию энергетического рынка и рост экономики ЕС примерно на 1,5%.

В то же время перевозчики сталкиваются с существенным увеличением расходов из-за повышения дорожных сборов во многих странах Европы.

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В 2026 году ожидается дальнейший рост

На текущий год Transport Intelligence прогнозирует рост рынка еще на 1,6% – до 448 млрд евро. Лучшую динамику, по оценкам экспертов, продемонстрируют международные автомобильные перевозки, которые могут вырасти на 2,2%.

Аналитики связывают это с постепенным восстановлением экономики Евросоюза после кризисных лет. Однако среди рисков они называют возможные колебания цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также слабые экономические перспективы трех крупнейших экономик Европы – Германии, Франции и Италии.

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Оптимистичный прогноз до конца десятилетия

В долгосрочной перспективе эксперты ожидают, что европейский рынок автомобильных перевозок продолжит расти как минимум до 2030 года. Среднегодовые темпы роста прогнозируются на уровне 1,9%, а одним из главных драйверов развития должны стать страны Центральной и Центрально-Восточной Европы.

Для украинских международных перевозчиков такая тенденция означает сохранение спроса на транспортные услуги, хотя работать придется в условиях высоких эксплуатационных расходов и нестабильной экономической ситуации.