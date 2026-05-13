Автомобільний міст на Буковині за 171 мільйон "полегшили" на 2,5 мільйона гривень

За версією слідства, через махінації з будівельним обладнанням держава втратила понад 2,5 млн грн, а сама переправа могла недоотримати важливі елементи конструкції.

Про оголошені підозри фігурантам справи повідомляє Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області.

Що не так і хто поцупив гроші

Йдеться про будівництво автомобільного мосту в селі Маршинці на трасі Т-26-06 Новоселиця – Герца – КПП "Дяківці". На реалізацію проєкту було виділено понад 171 млн грн.

Цей міст має стратегічне значення для регіону, адже з’єднує Новоселицький та Герцаївський райони. Попередню переправу ще у 2008 році зруйнувала масштабна повінь.

Фото: Чернівецьке БЕБ



У схемі фігурують заступник керівника відомства та начальник профільного відділу. За даними слідства, підрядна організація використала під час будівництва металеву опалубку, виготовлену за бюджетні кошти.

У чому суть махінації

Такі конструкції є багаторазовими й після завершення робіт мають або повертатися замовнику, або компенсуватися за ринковою вартістю.

Натомість, як встановили детективи, обладнання оформили як металобрухт. У результаті держава не отримала назад ні самі конструкції, ні компенсацію за них.

Слідство вважає, що посадовці підписали акти виконаних робіт, попри порушення, що дозволило підряднику отримати повну оплату.

Ціна питання - понад 2,5 млн грн збитків державному бюджету. Наразі досудове розслідування триває.