Автомобільний міст на Буковині за 171 мільйон "полегшили" на 2,5 мільйона гривень

Ймовірну схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва автомобільного мосту через річку Прут виявили за документацією. Все йшлоло того, що що сума вкрадено могла зростати й далі…
Справа може виявитися гучною, якщо, звісно, не розвалиться

Валентин Ожго
13 травня, 04:36
За версією слідства, через махінації з будівельним обладнанням держава втратила понад 2,5 млн грн, а сама переправа могла недоотримати важливі елементи конструкції.

Про оголошені підозри фігурантам справи повідомляє Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області.

Що не так і хто поцупив гроші

Йдеться про будівництво автомобільного мосту в селі Маршинці на трасі Т-26-06 Новоселиця – Герца – КПП "Дяківці". На реалізацію проєкту було виділено понад 171 млн грн.

Цей міст має стратегічне значення для регіону, адже з’єднує Новоселицький та Герцаївський райони. Попередню переправу ще у 2008 році зруйнувала масштабна повінь.

Фотодобірка з матеріалів слідства. Фото: Чернівецьке БЕБ


У схемі фігурують заступник керівника відомства та начальник профільного відділу. За даними слідства, підрядна організація використала під час будівництва металеву опалубку, виготовлену за бюджетні кошти.

У чому суть махінації

Такі конструкції є багаторазовими й після завершення робіт мають або повертатися замовнику, або компенсуватися за ринковою вартістю.

Натомість, як встановили детективи, обладнання оформили як металобрухт. У результаті держава не отримала назад ні самі конструкції, ні компенсацію за них.

Слідство вважає, що посадовці підписали акти виконаних робіт, попри порушення, що дозволило підряднику отримати повну оплату.
Ціна питання - понад 2,5 млн грн збитків державному бюджету. Наразі досудове розслідування триває.

