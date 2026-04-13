Купили авто в кредит і переплатили 700 тисяч: у Чернівцях підозрюють ексчиновників

Колишньому керівнику міського комунального шляхово-експлуатаційного підприємства та ексфахівцю з публічних закупівель повідомили про підозру.

Як йдеться у повідомлення Чернівецької обласної прокуратури, поки обом посадовцям інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Переможець без авто

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2025 році посадовці організували закупівлю трьох вантажно-пасажирських фургонів для КП "МіськШЕП" за завищеними цінами. При цьому ринок не аналізували, а альтернативні комерційні пропозиції не запитували.

Очікувану вартість закупівлі сформували формально – під заздалегідь визначеного учасника. У підсумку перемогла компанія, чия пропозиція не була громаді найвигіднішою.

Фото: прокуратура Чернівецької області

При цьому на момент участі в тендері вона навіть не мала потрібних автомобілів і придбала їх уже після перемоги.



Купили в кредит з переплатою

Загальна сума договору перевищила 6,2 млн грн. Із них лише близько 1,4 млн грн підприємство сплатило власними коштами, тоді як майже 5 млн грн залучили в кредит.

Фактично місто придбало транспорт у борг за завищеною ціною. Аналіз слідчих та залучених експертів показав, що переплата становить понад 700 тисяч гривень.

Скільки це на ринку

За даними відкритих джерел, нові 140-сильні фургони з двигуном 2,2 л Opel Movano на українському ринку коштують у середньому від 1,45 до 1,54 млн грн за одиницю. Скажімо, "Opel Україна" просить за фургон вагонного компонування Movano з дворядною кабіною 1 487 000 гривень.

Відповідно, загальна вартість трьох авто могла бути нижчою, ніж фактично сплачена сума. У підсумку переплата приблизно склала 16,02% та 15,15% відповідно.

Передньопривідні фургони доволі економічні, споживають всього 7,7 - 8,4 літра дизеля на сотню кілометрів. Фото: МіськШЕП



Офіційна позиція підприємства

Раніше у КП "МіськШЕП" повідомляли про оновлення автопарку та придбання нових автомобілів у кредит.

"Придбали нові автівки Opel Movano для вантажно-пасажирських перевезень. Для цього взяли кредит 5-7-9. Так ми покращили умови для працівників і зменшимо витрати на ремонт", — йдеться у повідомленні підприємства

Дивна арифметика

Ситуація виглядає щонайменше суперечливою. З одного боку, можна припустити, що посадовці не розібралися в ринку та цінах.

Однак у справі фігурує фахівець із публічних закупівель – людина, яка за посадою має першою проводити ринковий аналіз й перевіряти пропозиції.

Придбання трьох фургонів 2 липня 2025 року на ФБ-сторінці комунгоспу подано як велике досягнення, що в підтексті тепер можна сприйняти зовсім інакше. Скриншот: Авто24

З іншого боку – керівник комунального підприємства, який повинен контролювати витрати й ефективність використання коштів. Він є господарником, на цю посаду людину з вулиці не беруть.



Досудове розслідування триває.