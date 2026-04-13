Купили авто в кредит и переплатили 700 тысяч: в Черновцах подозревают экс-чиновников

Бывшему руководителю городского коммунального дорожно-эксплуатационного предприятия и экс-специалисту по публичным закупкам сообщили о подозрении.

Как говорится в сообщении Черновицкой областной прокуратуры, пока обоим чиновникам инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Победитель без авто

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2025 году чиновники организовали закупку трех грузопассажирских фургонов для КП "МіськШЕП" по завышенным ценам. При этом рынок не анализировали, а альтернативные коммерческие предложения не запрашивали.

Ожидаемую стоимость закупки сформировали формально – под заранее определенного участника. В итоге победила компания, чье предложение не было обществу выгодным.

Фото: прокуратура Черновицкой области

При этом на момент участия в тендере она даже не имела нужных автомобилей и приобрела их уже после победы.



Купили в кредит с переплатой

Общая сумма договора превысила 6,2 млн грн. Из них только около 1,4 млн грн предприятие оплатило собственными средствами, тогда как почти 5 млн грн привлекли в кредит.

Фактически город приобрел транспорт в долг по завышенной цене. Анализ следователей и привлеченных экспертов показал, что переплата составляет более 700 тысяч гривен.

Сколько это на рынке

По данным открытых источников, новые 140-сильные фургоны с двигателем 2,2 л Opel Movano на украинском рынке стоят в среднем от 1,45 до 1,54 млн грн за единицу. Скажем, "Opel Украина" просит за фургон вагонной компоновки Movano с двухрядной кабиной 1 487 000 гривен.

Соответственно, общая стоимость трех авто могла быть ниже, чем фактически уплаченная сумма. В итоге переплата примерно составила 16,02% и 15,15% соответственно.

Фото: ГорШЕП



Официальная позиция предприятия

Ранее в КП "Горшеп" сообщали о обновлении автопарка и приобретении новых автомобилей в кредит.

"Приобрели новые автомобили Opel Movano для грузопассажирских перевозок. Для этого взяли кредит 5-7-9. Так мы улучшили условия для работников и уменьшим расходы на ремонт", - говорится в сообщении предприятия

Странная арифметика

Ситуация выглядит по меньшей мере противоречивой. С одной стороны, можно предположить, что чиновники не разобрались в рынке и ценах.

Однако в деле фигурирует специалист по публичным закупкам – человек, который по должности должен первым проводить рыночный анализ и проверять предложения.

Приобретение трех фургонов 2 июля 2025 года на ФБ-странице коммунхоза подано как большое достижение, что в подтексте теперь можно воспринять совсем иначе.

С другой стороны – руководитель коммунального предприятия, который должен контролировать расходы и эффективность использования средств. Он является хозяйственником, на эту должность человека с улицы не берут.



Досудебное расследование продолжается.